РПЛ. Гол Сергеева принес победу «Крыльям Советов» в матче с «Оренбургом» (2:0)

В матче 26-го тура РПЛ «Крылья Советов» дома победили «Оренбург» со счетом 2:0.

Оба гола самарцы забили в концовке встречи. На 83-й минуте нападающий Иван Сергеев реализовал пенальти, а на 87-й Дмитрий Цыпченко установил окончательный счет в игре.

«Крылья Советов» поднялись на 9-е место. Самарцы набрали 30 очков после 26 матчей и обезопасили себя от возможности прямого вылета. На счету «Крыльев Советов» беспроигрышная серия из 5 встреч подряд.

«Оренбург» идет 15-м с 17 очками. Отставание от зоны стыковых матчей составляет 6 очков.

Россия. РПЛ. 26-й тур

Крылья Советов (Самара) – Оренбург – 2:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Сергеев, 83 (с пенальти); 2:0 – Цыпченко, 87.

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