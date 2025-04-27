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Газзаев раскритиковал решения Станковича

Сегодня, 15:03
6

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев высказался об одном из решений главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

В матче 26-го тура РПЛ красно-белые проиграли красно-синим со счетом 1:2.

«Спартак» не убедил?

– Шансы на чемпионство, думаю, уже потеряны. 8 очков сложно отыграть. Но я не могу понять Станковича.

– Это вы о чем?

– Считаю Угальде форвардом современной формации, который играет по всему фронту атаки. В первой части сезона наколотил 15 мячей. Но зимой «Спартак» покупает за 20 миллионов Ливая Гарсию, так? И Станкович в ряде матчей ставит в старте его, а не Угальде.

Зачем? К чему все эти эксперименты? Зачем таким образом передергивать состав? У тебя есть забивной нападающий, а ты его берешь и меняешь? И что получилось?

У Угальде пропала уверенность из-за этого решения главного тренера. Он немного сник. Это ошибка. И Угальде в тень ушел, и Ливай до сих пор не забил. Есть же железный футбольный закон: стабильность состава – стабильность результата.

Тут возникают вопросы к главному тренеру красно-белых. Из-за него Угальде растерялся. Он уже не такой активный, не столь агрессивный... Всего один мяч весной. Это же концовка чемпионата здесь и сейчас! Все решается. Ну каике могут быть перетасовки состава?!

– А Ливай вас не убеждает?

– Самое дорогое приобретение в истории «Спартака», а какой КПД? Да, какие-то качества просматриваются, но где голы? Наверное, еще требуется какое-то время на адаптацию. Но нельзя же сажать в запас Угальде, даже если он не забил в двух турах! Это твой основной форвард.

  • 22-летний Угальде провел в этом сезоне 31 матч за «Спартак», забил 17 голов, отдал 5 передач. Костариканец не забил в 8 последних играх красно-белых, в которых выходил на поле.
  • «Спартак» приобрел Ливая Гарсию у АЕКа 7 февраля за 18,7 миллиона евро. 27-летний тринидадец провел 10 матчей за москвичей и не отметился результативными действиями.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Газзаев Валерий Станкович Деян
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Комментарии (6)
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fakeid
1745756044
позор! 0+0! а ещё на дельфина визжали, а у него в этом году больше голевых действий, чем у угальды и гарсии! вот где смех! дохрюкались рылы)
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DOCTOR PENALTY
1745756354
С Угальде есть какая-то проблема, но клубу пока удаётся это скрывать. (( """
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NewLife
1745757464
Треп
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Cleaner
1745758595
Газзаев, УСЫ СБРЕЙ, а потом критикуй кого хочешь!
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Everest13
1745759068
Про это писал уже, два игрока сломали игру, пока они адаптируются, так что все планы и надежды в мусорку))))
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