Стали известны стартовые составы на матч 26 тура РПЛ в котором сыграют «Крылья Советов» и «Оренбурга»: Игра состоится 27 апреля, начало встречи запланировано на 14:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Крылья Советов»: Песьяков, Рассказов, Солдатенков, Ороз, Печенин, Костанца, Бабкин, Шитов, Зиньковский, Олейников, Сергеев.

Главный тренер: Игорь Осинькин

«Оренбург»: Москвичев, Сидоров, Сыщенко, Прохин, Малых, Михайлов, Рыбчинский, Башич, Гюрлюк, Мансилья, Савельев.

Главный тренер: Владимир Слишкович

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