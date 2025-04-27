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  • Осинькин высказался о мотивации «Крыльев» после победы над «Оренбургом»

Осинькин высказался о мотивации «Крыльев» после победы над «Оренбургом»

Сегодня, 16:54
1

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги матча 26-го тура РПЛ с «Оренбургом» (2:0).

– Мы были готов к тому, что будет тяжелый матч. Внимательней просмотрели все последние матчи соперника и понимали, почему команда набрала девять очков в последних играх. Осенью «Оренбург» был самой слабой командой в РПЛ, но затем перестроились. Не только команда прогрессировала, но и отдельные футболисты.

– У «Крыльев» сейчас 30 очков, можно уже как‑то выдохнуть?

– Пять лет назад, когда мы приходили, «Крылья» вылетели напрямую с 31 очком. Мы понимаем, что нас уже точно не ждет вылет напрямую, но нельзя расслабляться, чтобы избежать стыковых матчей, так называемой лотереи. У нас впереди сложные матчи, нам нужны очки.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Оренбург Крылья Советов Осинькин Игорь
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Комментарии (1)
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DOCTOR PENALTY
1745764631
Молодцы, что не опустили крылья и чуть-чуть взлетели над пропастью.
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