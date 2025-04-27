Осинькин высказался о мотивации «Крыльев» после победы над «Оренбургом»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги матча 26-го тура РПЛ с «Оренбургом» (2:0).
– Мы были готов к тому, что будет тяжелый матч. Внимательней просмотрели все последние матчи соперника и понимали, почему команда набрала девять очков в последних играх. Осенью «Оренбург» был самой слабой командой в РПЛ, но затем перестроились. Не только команда прогрессировала, но и отдельные футболисты.
– У «Крыльев» сейчас 30 очков, можно уже как‑то выдохнуть?
– Пять лет назад, когда мы приходили, «Крылья» вылетели напрямую с 31 очком. Мы понимаем, что нас уже точно не ждет вылет напрямую, но нельзя расслабляться, чтобы избежать стыковых матчей, так называемой лотереи. У нас впереди сложные матчи, нам нужны очки.
- Голы в матче забили Иван Сергеев на 83-й минуте с пенальти и Дмитрий Цыпченко на 87-й.
- «Крылья Советов» поднялись на 9-е место в РПЛ. Самарцы набрали 30 очков после 26 матчей и обезопасили себя от возможности прямого вылета.
Источник: «Матч ТВ»