Осинькин высказался о мотивации «Крыльев» после победы над «Оренбургом»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги матча 26-го тура РПЛ с «Оренбургом» (2:0).

– Мы были готов к тому, что будет тяжелый матч. Внимательней просмотрели все последние матчи соперника и понимали, почему команда набрала девять очков в последних играх. Осенью «Оренбург» был самой слабой командой в РПЛ, но затем перестроились. Не только команда прогрессировала, но и отдельные футболисты.

– У «Крыльев» сейчас 30 очков, можно уже как‑то выдохнуть?

– Пять лет назад, когда мы приходили, «Крылья» вылетели напрямую с 31 очком. Мы понимаем, что нас уже точно не ждет вылет напрямую, но нельзя расслабляться, чтобы избежать стыковых матчей, так называемой лотереи. У нас впереди сложные матчи, нам нужны очки.