Слишкович высказался о надежде «Оренбурга» на спасение

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович после гостевого матча 26-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (0:2) сказал, что команда не потерял надежду сохранить место в Премьер-лиге.

– Мы показали, что приехали за победой, играли в открытый футбол. Но нанесли много ударов, но мало попадали в створ. Так тяжело брать очки. У «Крыльев» был один опасный момент. Матч мог закончиться со счетом 0:0. Но один момент все решил. К сожалению, гол забил наш соперник.

– Этот результат – приговор для «Оренбурга»?

– Нам нужны очки. Конечно, надежда всегда есть. Математика еще позволяет сохранять надежду. Будут еще интересные результаты.