Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Слишкович высказался о надежде «Оренбурга» на спасение

Сегодня, 20:46

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович после гостевого матча 26-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (0:2) сказал, что команда не потерял надежду сохранить место в Премьер-лиге.

– Мы показали, что приехали за победой, играли в открытый футбол. Но нанесли много ударов, но мало попадали в створ. Так тяжело брать очки. У «Крыльев» был один опасный момент. Матч мог закончиться со счетом 0:0. Но один момент все решил. К сожалению, гол забил наш соперник.

– Этот результат – приговор для «Оренбурга»?

– Нам нужны очки. Конечно, надежда всегда есть. Математика еще позволяет сохранять надежду. Будут еще интересные результаты.

Еще по теме:
Осинькин высказался о мотивации «Крыльев» после победы над «Оренбургом» 2
Обзор матча «Крылья Советов» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
РПЛ. Гол Сергеева принес победу «Крыльям Советов» в матче с «Оренбургом» (2:0) 4
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Оренбург Крылья Советов Слишкович Владимир
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
СпецпроектКак хорошо вы готовы к московским дерби?
8
Заявление «Факела» по страшной травме Дзиова
21:27
1
РПЛ. Дубль Безрукова принес «Рубину» победу над «Факелом» (2:1), забившим первый гол за 10 матчей
21:04
11
АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Тоттенхэм» (5:1) и стал чемпионом Англии
20:25
8
Кубок Англии. «Манчестер Сити» обыграл в гостях «Ноттингем Форест» (2:0) и вышел в финал
20:24
1
ВидеоИгрок «Факела» получил тяжелую травму в матче с «Рубином»
20:16
7
Хомуха оценил поведение Глушенкова, который не пожал руку Семаку
20:07
11
Подробности о будущем Анчелотти в «Реале»
19:32
Названа сумма предложения «Зенита» по Жерсону
18:59
7
РПЛ. Гол Дзюбы и шедевр Эсковаля помогли «Акрону» сыграть вничью с «Химками» (2:2)
18:24
3
Все новости
Все новости
ВидеоОбзор матча «Рубин» – «Факел» голы и лучшие моменты (Видео)
21:03
Слишкович высказался о надежде «Оренбурга» на спасение
20:46
ВидеоИгрок «Факела» получил тяжелую травму в матче с «Рубином»
20:16
7
Хомуха оценил поведение Глушенкова, который не пожал руку Семаку
20:07
11
ВидеоФутболист «Акрона» посвятил гол-шедевр погибшему отцу
19:15
1
Названа сумма предложения «Зенита» по Жерсону
18:59
7
Смородская сказала, каким клубам Галактионов подойдет больше, чем «Локомотиву»
18:41
3
РПЛ. Гол Дзюбы и шедевр Эсковаля помогли «Акрону» сыграть вничью с «Химками» (2:2)
18:24
3
ВидеоОбзор матча «Химки» – «Акрон» голы и лучшие моменты (Видео)
18:22
1
ВидеоЗащитник «Акрона» забил гол-шедевр
18:10
8
Стали известны стартовые составы на матч «Рубин» – «Факел»: 27 апреля
18:02
1
Матч «Химок» с «Акроном» претендует на антирекорд РПЛ по посещаемости
17:45
5
Осинькин высказался о мотивации «Крыльев» после победы над «Оренбургом»
16:54
2
Смородская сказала, чем Станкович похож на Абаскаля
16:34
9
В «Акроне» оценили шансы на продление контракта с Дзюбой
16:29
1
Быстров назвал игрока, который мешает «Зениту» в борьбе за чемпионство
16:17
9
ВидеоОбзор матча «Крылья Советов» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
16:00
РПЛ. Гол Сергеева принес победу «Крыльям Советов» в матче с «Оренбургом» (2:0)
15:55
4
В ЦСКА сказали, сможет ли Акинфеев сыграть 1000 матчей за карьеру
15:51
7
Мостовой прокомментировал возможное чемпионство «Краснодара»
15:40
4
Стали известны стартовые составы на матч «Химки» – «Акрон»: 27 апреля
15:34
Газзаев раскритиковал решения Станковича
15:03
7
Экс-хавбек «Зенита» – об игре команды: «Так бороться за чемпионство нельзя, «Динамо» простило»
14:52
3
Бывший тренер сборной России оценил шансы «Спартака» на чемпионство
14:44
7
Экс-вратарь ЦСКА – о пенальти в матче со «Спартаком»: «ВАР, мне кажется, по звонку работают»
14:31
11
Гурцкая высказался о возможном уходе Станковича из «Спартака»
13:49
9
Раскрыты трансферные планы «Спартака» на лето
13:27
12
Игнатьев забил третий гол за алжирскую «Кабилию»
13:07
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 