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  • В АПЛ за 4 тура до конца сезона определились все вылетевшие клубы

В АПЛ за 4 тура до конца сезона определились все вылетевшие клубы

Сегодня, 19:55

«Ипсвич Таун» сегодня потерял все шансы на сохранение места в АПЛ после гостевого поражения от «Ньюкасла» (0:3) в матче 34-го тура.

На счету команды 21 очко, она занимает 18-е место и отстает от занимающего спасительное 17-е место в турнирной таблице «Вест Хэма» на 15 очков за 4 тура до финиша.

«Ипсвич» вернется в Чемпионшип спустя сезон после возвращения в АПЛ.

Ранее стало известно, что из Премьер-лиги вылетят «Лестер» и «Саутгемптон».

По данным страницы OptaJoe в соцсети X, никогда раньше в истории АПЛ все три вылетавшие команды не определялись так рано – за четыре тура до конца сезона.

  • Им на смену придут «Бернли» и «Лидс», а третий клуб определится по итогам плей-офф, в котором сыграют клубы, занявшие в Чемпионшипе места с 3-го по 6-е.
  • Текущий сезон в АПЛ закончится 25 мая.

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Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Ипсвич Таун Ньюкасл
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