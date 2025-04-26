В АПЛ за 4 тура до конца сезона определились все вылетевшие клубы

«Ипсвич Таун» сегодня потерял все шансы на сохранение места в АПЛ после гостевого поражения от «Ньюкасла» (0:3) в матче 34-го тура.

На счету команды 21 очко, она занимает 18-е место и отстает от занимающего спасительное 17-е место в турнирной таблице «Вест Хэма» на 15 очков за 4 тура до финиша.

«Ипсвич» вернется в Чемпионшип спустя сезон после возвращения в АПЛ.

Ранее стало известно, что из Премьер-лиги вылетят «Лестер» и «Саутгемптон».

По данным страницы OptaJoe в соцсети X, никогда раньше в истории АПЛ все три вылетавшие команды не определялись так рано – за четыре тура до конца сезона.