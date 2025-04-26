Личка: «Я кричал игрокам по ходу матча с «Зенитом», чтобы они закрыли пасть»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о матче 26-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

У «Динамо» забил Ярослав Гладышев.

«Динамо» осталось на 5-м месте.

Впереди у москвичей кубковый матч со «Спартаком» (29 апреля).

– Такой «Зенит» можно было обыграть?

– Во втором тайме мы были ближе к победе, чем «Зенит». Не надо забывать, что есть Соболев, у него был шанс в добавленное время забить. С первых минут меня расстроила нервозность, боязнь. Были ситуации, когда мы должны были играть в касание, а мы отдаем пас на Бальбуэну или Маричаля. Каждый стоял на своей позиции без движения, каждый принятый мяч был без движения. Это долго.

Когда соперник забил, мы начали входить в игру. Под конец первого тайма начали набирать. Хорошо, что Гладышев забил в «раздевалку». В перерыве я говорил только о ментальности. Не надо бояться ни «Спартак», ни «Зенит». Мы хороши индивидуально, хороши при стандартах. Так чего вы боитесь? Выходите и играйте в футбол.

– Лунев разыгрывал мяч, сразу появляется паника.

– Это неуверенность. То, что ты делаешь на тренировках каждый день, делай это и в игре. Лунев ждет движения, но игроки стоят. А что делать? Выбивать. Тюкавина нет. У нас нет Заболотного, Кассьерры, Соболева, которые могут побороться. Поэтому я говорил о ментальной стороне, про тактику – ничего.

– По судейству скажете?

– Не будем говорить о судействе. Давайте говорить про игру.

– Карточки не были показаны, как в случае с Барриосом. Они влияют на команду?

– Моя задача была в том, чтобы игроки не коммуницировали с судьями. Не приходи к судьям и не разговаривай. Не трогай мяч, арбитр может показать тебе карточку. Игроки были дисциплинированы, следили за собой. Да, футбол – эмоции, и я тоже могу эмоционировать. Это мужская борьба. Я кричал им, чтобы закрыли пасть, извиняюсь, рот. Я старался показывать больше хороших эмоций, чтобы и мои игроки были позитивны. Если будет негатив, и игроки будут негативить, а соответственно получать карточки. Играли отличную игру с ЦСКА, с «Локомотивом», сегодня играли хорошо. Так бывает в футболе.

– Вы критиковали Гладышева, чтобы он играл лучше. Он близок к тому, что вы от него хотите?

– Он с самого начала начал меняться, становился мужчиной. Это видно не только сегодня, но и неделю назад. Этот процесс идет уже 10 месяцев. Это хорошо, что я критиковал его в больших играх, он убегал от игроков и боялся борьбы. Теперь он борется. Глади последний месяц еще немного добавил, и очень помогает нам.

– Обе команды отказались от высокого прессинга. «Динамо» отказалось?

– Мы не хотели прессинговать очень высоко, потому что Вендел, Сантос, Нино умеют играть один в один, через стенку. Эти игроки умные с мячом, они иногда специально дают пройти, чтобы пройти дальше, чтобы за твоей спиной появились дыры. Затем через стенку они выходят из обороны. Игры с «Зенитом» и год назад отличались этим. Я им это объяснял. Когда мяч под контролем нужно остановиться. Нужна коммуникация. Мы пробовали прессинговать в первой очной встрече в сезоне, но они отыгрывались через вратаря. Это мастерство игроков. Надо решать эти ситуации, нужно знать, с кем можно больше рисковать, а с кем побольше думать.