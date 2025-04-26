Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Спартак - ЦСКА РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Личка: «Я кричал игрокам по ходу матча с «Зенитом», чтобы они закрыли пасть»

Личка: «Я кричал игрокам по ходу матча с «Зенитом», чтобы они закрыли пасть»

Сегодня, 17:54
2

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о матче 26-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

  • У «Динамо» забил Ярослав Гладышев.
  • «Динамо» осталось на 5-м месте.
  • Впереди у москвичей кубковый матч со «Спартаком» (29 апреля).

– Такой «Зенит» можно было обыграть?

– Во втором тайме мы были ближе к победе, чем «Зенит». Не надо забывать, что есть Соболев, у него был шанс в добавленное время забить. С первых минут меня расстроила нервозность, боязнь. Были ситуации, когда мы должны были играть в касание, а мы отдаем пас на Бальбуэну или Маричаля. Каждый стоял на своей позиции без движения, каждый принятый мяч был без движения. Это долго.

Когда соперник забил, мы начали входить в игру. Под конец первого тайма начали набирать. Хорошо, что Гладышев забил в «раздевалку». В перерыве я говорил только о ментальности. Не надо бояться ни «Спартак», ни «Зенит». Мы хороши индивидуально, хороши при стандартах. Так чего вы боитесь? Выходите и играйте в футбол.

– Лунев разыгрывал мяч, сразу появляется паника.

– Это неуверенность. То, что ты делаешь на тренировках каждый день, делай это и в игре. Лунев ждет движения, но игроки стоят. А что делать? Выбивать. Тюкавина нет. У нас нет Заболотного, Кассьерры, Соболева, которые могут побороться. Поэтому я говорил о ментальной стороне, про тактику – ничего.

– По судейству скажете?

– Не будем говорить о судействе. Давайте говорить про игру.

– Карточки не были показаны, как в случае с Барриосом. Они влияют на команду?

– Моя задача была в том, чтобы игроки не коммуницировали с судьями. Не приходи к судьям и не разговаривай. Не трогай мяч, арбитр может показать тебе карточку. Игроки были дисциплинированы, следили за собой. Да, футбол – эмоции, и я тоже могу эмоционировать. Это мужская борьба. Я кричал им, чтобы закрыли пасть, извиняюсь, рот. Я старался показывать больше хороших эмоций, чтобы и мои игроки были позитивны. Если будет негатив, и игроки будут негативить, а соответственно получать карточки. Играли отличную игру с ЦСКА, с «Локомотивом», сегодня играли хорошо. Так бывает в футболе.

– Вы критиковали Гладышева, чтобы он играл лучше. Он близок к тому, что вы от него хотите?

– Он с самого начала начал меняться, становился мужчиной. Это видно не только сегодня, но и неделю назад. Этот процесс идет уже 10 месяцев. Это хорошо, что я критиковал его в больших играх, он убегал от игроков и боялся борьбы. Теперь он борется. Глади последний месяц еще немного добавил, и очень помогает нам.

– Обе команды отказались от высокого прессинга. «Динамо» отказалось?

– Мы не хотели прессинговать очень высоко, потому что Вендел, Сантос, Нино умеют играть один в один, через стенку. Эти игроки умные с мячом, они иногда специально дают пройти, чтобы пройти дальше, чтобы за твоей спиной появились дыры. Затем через стенку они выходят из обороны. Игры с «Зенитом» и год назад отличались этим. Я им это объяснял. Когда мяч под контролем нужно остановиться. Нужна коммуникация. Мы пробовали прессинговать в первой очной встрече в сезоне, но они отыгрывались через вратаря. Это мастерство игроков. Надо решать эти ситуации, нужно знать, с кем можно больше рисковать, а с кем побольше думать.

Еще по теме:
Колыванов оценил результат матча «Динамо» – «Зенит»
Дуглас Сантос рассказал о надеждах «Зенита» в борьбе за золотые медали 1
Семак обвинил лидеров «Зенита» в ничьей с «Динамо» 19
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Чехия. Шанс Лига Зенит Динамо Личка Марцел
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1745679819
Второй тайм отыграли на удивление отлично,с позиции силы.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1745681315
Лично мне всё настроение, несмотря на забитый гол, испортил Гладышев: техника "ни в п**ду, ни красную армию" (извините за грубое выражение). Кто же его в Академии обучал?... Дубовые медленные ноги. Конечно, теперь нападающего иностранца возьмут. """"
Ответить
Главные новости
Спецпроект«Спартак» – ЦСКА сегодня! Подготовьтесь к дерби с нашим тестом!
8
Кубок Англии. «Кристал Пэлас» выиграл у «Астон Виллы» и вышел в финал в 3-й раз в истории
21:12
ВидеоЦСКА выигрывает у «Спартака» после первого тайма, у команд по одному удару в створ
20:35
8
Галактионов оценил мотивацию «Локомотива» после ничьей с «Ростовом»
20:29
Дуглас Сантос рассказал о надеждах «Зенита» в борьбе за золотые медали
20:17
1
Реакция главы «Динамо» на предложение клубу спартаковца Хлусевича
19:27
3
Самая красивая ведущая «Матч ТВ» раскрыла клуб РПЛ, за который болеет
18:56
8
«Это приговор»: в Петербурге больше не верят в чемпионство «Зенита»
18:45
10
Семак обвинил лидеров «Зенита» в ничьей с «Динамо»
18:34
19
РПЛ. Батраков принес «Локомотиву» ничью с «Ростовом» (1:1)
18:27
21
Все новости
Все новости
Колыванов оценил результат матча «Динамо» – «Зенит»
20:59
Пономарев – об игре «Локомотива»: «Батраков с Пиняевым в основном тачку возят»
20:49
Тренер «Ростова» оценил игроков команды после ничьей с «Локомотивом»
20:06
2
Ташуев – о поражении от «Пари НН»: «Людям дарят подарки – мы сегодня подарили три очка сопернику»
19:45
Реакция главы «Динамо» на предложение клубу спартаковца Хлусевича
19:27
3
Самая красивая ведущая «Матч ТВ» раскрыла клуб РПЛ, за который болеет
18:56
8
«Это приговор»: в Петербурге больше не верят в чемпионство «Зенита»
18:45
10
Где смотреть матч «Рубин» – «Факел»: во сколько прямая трансляция: 27 апреля 2025
18:37
Семак обвинил лидеров «Зенита» в ничьей с «Динамо»
18:34
19
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 27 апреля 2025
18:33
Где смотреть матч «Химки» – «Акрон»: во сколько прямая трансляция: 27 апреля 2025
18:30
ВидеоОбзор матча «Ростов» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
18:27
2
РПЛ. Батраков принес «Локомотиву» ничью с «Ростовом» (1:1)
18:27
21
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – ЦСКА: 26 апреля
18:23
10
Глава «Динамо» недоволен, что «Зенит» натурализовал Дугласа Сантоса
18:16
4
Игрок «Динамо» взял ответственность за ничью с «Зенитом»
18:07
7
Прогноз Радимова на матч «Спартак» – ЦСКА
18:03
9
Личка: «Я кричал игрокам по ходу матча с «Зенитом», чтобы они закрыли пасть»
17:54
2
Гончаренко после победы «Пари НН» над «Ахматом» заявил о вреде ВАР
17:43
1
Реакция Генича на ничью «Динамо» и «Зенита»
17:15
9
Личка прокомментировал ничью «Динамо» с «Зенитом»
17:10
2
«Да вы травите?!»: эмоциональная реакция «Пари НН» на драму в концовке матча с «Ахматом»
17:05
1
В «Динамо» возмутились судейством в матче с «Зенитом»: «Было ориентировано на юбилейную дату»
16:52
30
Семак прокомментировал ничью «Зенита» с «Динамо»
16:29
17
ВидеоВратарь «Пари НН» Медведев дважды отразил пенальти на 103-й и 106-й минутах
16:21
3
ВидеоОбзор матча «Пари НН» – «Ахмат» голы и лучшие моменты (Видео)
16:15
РПЛ. «Пари НН» обыграл «Ахмат» (1:0) и покинул зону стыков, грозненцы не забили пенальти на 106-й минуте
16:15
3
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Зенит» голы и лучшие моменты (Видео)
15:56
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 