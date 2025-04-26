Личка прокомментировал ничью «Динамо» с «Зенитом»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о матче 26-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

У «Динамо» забил Ярослав Гладышев.

«Динамо» осталось на 5-м месте.

Впереди у москвичей кубковый матч со «Спартаком» (29 апреля).

«В защите неплохо отработали. Понятно, что я недоволен игрой в первые 20 минут, когда мы действовали нервозно и боязливо. Эта игра мне очень не понравилась. После пропущенного гола прибавили и начали действовать неплохо.

В перерыве не вносил тактических правок. Говорил только о ментальной стороне. Если ты хочешь соперничать с лидерами, то должен выходить на поле с чистой голой и показать, что умеешь.

В конце могли даже вырвать победу. Надо принять это очко. Но эта ничья ничего не дает ни нам, ни «Зениту». Это больше помогает нашим соперникам.

Надо просто идти за своей мечтой. Постараемся войти в тройку», – сказал Личка.