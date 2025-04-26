«ФНЛовский Бекхэм» ответил, сколько денег в месяц ему нужно на жизнь в Хабаровске

Полузащитник «СКА-Хабаровска» Александр Гаглоев по кличке «ФНЛовский Бекхэм» ответил на вопрос о тратах.

– Сейчас самый частый вопрос, который задают футболистам: «Сколько денег игрокам хватает на месяц?». А сколько хватает вам?

– Для комфортной жизни в Хабаровске мне хватает 50 тысяч рублей. Не понимаю, когда футболисты говорят, что им достаточно 20-30 тысяч рублей. Иногда я просто поражаюсь, когда такое слышу. К чему это всe?

– А насколько вам комфортно жить в Хабаровске?

– Меня все устраивает: расположение стадиона, квартира рядом. Вообще тут не напрягаюсь, все хорошо.