Стали известны стартовые составы на матч 26 тура РПЛ в котором сыграют «Динамо» и «Зенит»: Игра состоится 26 апреля, начало встречи запланировано на 14:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Динамо»: Лунев, Маричаль, Фернандес, Бальбуэна, Касерес, Чавес, Глебов, Бителло, Фомин, Гладышев, Карраскаль.

Главный тренер: Марцел Личка

«Зенит»: Латышонок, Сантос, Эракович, Барриос, Вендел, Мантуан, Луис Энрике, Кассьерра, Глушенков, Педро, Нино.

Главный тренер: Сергей Семак

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