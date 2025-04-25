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Радимов рассказал, каким будет матч «Динамо» – «Зенит»

Сегодня, 00:41

Бывший игрок «Динамо» и «Зенита» Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ между командами.

– Для Зенита это решающий матч чемпионата, потому что дальше календарь гораздо проще. А для «Динамо» показательно должно быть, настолько ли они сильные. Не надо забывать и о том, что «Динамо» в прошлом году два раза «Зенит» обыграло, и в этом чудом не забили пенальти. Поэтому не могу сказать, что «Зенит» выиграет на заказ.

Но этот тур решающий будет и для «Краснодара». Они играют раньше «Динамо» и «Зенита», в пятницу. И вот если они там выигрывают, а «Спартак» и «Зенит» могут потерять очки, тогда за четыре тура до финиша можно «улететь» в отрыв. Но выиграют ли они у Махачкалы? Это же сейчас такая команда – могут «Спартак» обыграть, а потом проиграть «Оренбургу»...

– «Динамо» и «Зенит» рискнут сыграть друг против друга открыто?

– Нет, Марцел Личка не будет с «Зенитом» играть открыто. В прошлом году мы это видели. Он практически весь матч строго отдал мяч. Были дисциплинированы, и в конце забил Тюкавин. Открываться «Динамо» не будет точно, ну и пара Фомин-Глебов если выйдет, то «Зениту» будет тяжело. Если Личка что-нибудь придумает новое, то может и полегче будет.

Сейчас думается, хорошо, что судья не назначил штрафной в игре с «Химками», когда фолил Барриос, потому что для него это была бы четвертая желтая, а его потеря – это было бы очень существенно.

  • Игра на «ВТБ Арене» состоится завтра, 26 апреля.
  • «Зенит» отстает от 1-го места на 2 очка.
  • «Динамо» идет на 5-й строчке.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Радимов Владислав
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