Игрок «Акрона» возмущен судейством в матче со «Спартаком»

Полузащитник «Акрона» Дмитрий Пестряков дал комментарий по судейству в матче 25-го тура РПЛ против «Спартака» (2:3).

«Акрон» вел 2:0.

«Спартак» дважды бил пенальти.

В поле судил Алексей Сухой из Люберец.

«Вопросы по судейству есть. И не маленькие. Но это футбол. Мы все прекрасно понимаем, кто к нам приезжает. Конечно, непозволительно, что нас так дома судят – против нас же. К нам приехала команда с именем. На такой стадион, где она играет с молодой командой, где можно давить авторитетом, как они думают.

Много решений – даже явных, которые в нашу пользу, но оказывались не в пользу нас», – сказал Пестряков.