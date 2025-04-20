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  • «Никто не удивился бы красной»: Лапочкин – об эпизоде в концовке матча «Зенит» – «Химки»

«Никто не удивился бы красной»: Лапочкин – об эпизоде в концовке матча «Зенит» – «Химки»

Сегодня, 19:43
8

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин прокомментировал эпизод в матче «Зенит» – «Химки».

«Общие впечатления от работы Шадыханова очень хорошие, был полный контроль игры, судья не ошибался. Но, к сожалению, в конце матча произошел очень грубый эпизод, а там был момент на грани желтой и красной карточкой.

Барриос пытается блокировать мяч, не успевает и влетает высоким контактом шипами. Скорость при этом была небольшая, Барриос в конце согнул ногу, то есть не было продавливания и применения чрезмерной силы. Но момент очень пограничный, я думаю, что если бы арбитр показал красную, то никто бы не удивился. Шадыханов не зафиксировал даже фола, после этого Лукас Вера начинает предъявлять претензии.

Так как эпизод был за пределами штрафной площади, то ВАР мог просматривать ситуацию на предмет красной карточки. Наверное, ВАР посмотрел и нашел критерии того, что это не удаление, поэтому не позвали арбитра к монитору. Повторюсь, если бы здесь показали красную карточку, то никто бы не удивился, но все‑таки по критерию за желтую больше», – сказал Лапочкин.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Химки Зенит Барриос Вильмар Вера Лукас Лапочкин Сергей
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Комментарии (8)
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рылы
1745167626
вера после того, как ему двинули по ноге, продолжил бежать. значит, всё в порядке. и только когда забежал в штрафную - решил упасть и начал клянчить пенальти. ну тут, как бы, все всё понимают - но в тарасофских бачках не согласятся и будут визжать!! гы-гы)
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NewLife
1745168172
На мой взгляд - желтая.
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val69
1745168233
Конечно, никто не удивился бы... Окромя газовых...
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СильныйМозг
1745168270
Я, тоже не удивился, что в первом тайне игрокам Химок не показали 3 жёлтые карточки, одна из которых должна была стать второй. Всё подпигал, шикал себе на палец в лицо игрокам Химок. Это что за постановка, взять игрока, как сказали комментаторы, на карандаш?
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Semenycch
1745168929
Не лги! Там не было концентрированного удара, Барриос лишь коснулся шипами ноги соперника. Красной там и близко не было, а вот штрафной удар можно было дать.
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Айболид
1745169240
Кабы рылы вчера на Сухого не разорились , у Барриоса было бы 2 красные карточки , у Латышонка к.к. и три подряд пенальти в ворота Зенита . А так судейке пришлось закон блюсти .
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