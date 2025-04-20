«Никто не удивился бы красной»: Лапочкин – об эпизоде в концовке матча «Зенит» – «Химки»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин прокомментировал эпизод в матче «Зенит» – «Химки».

На 83-й минуте Вильмар Барриос совершил подкат против Лукса Веры на границе штрафной площади.

Главный арбитр Павел Шадыханов не зафиксировал фол.

«Общие впечатления от работы Шадыханова очень хорошие, был полный контроль игры, судья не ошибался. Но, к сожалению, в конце матча произошел очень грубый эпизод, а там был момент на грани желтой и красной карточкой.

Барриос пытается блокировать мяч, не успевает и влетает высоким контактом шипами. Скорость при этом была небольшая, Барриос в конце согнул ногу, то есть не было продавливания и применения чрезмерной силы. Но момент очень пограничный, я думаю, что если бы арбитр показал красную, то никто бы не удивился. Шадыханов не зафиксировал даже фола, после этого Лукас Вера начинает предъявлять претензии.

Так как эпизод был за пределами штрафной площади, то ВАР мог просматривать ситуацию на предмет красной карточки. Наверное, ВАР посмотрел и нашел критерии того, что это не удаление, поэтому не позвали арбитра к монитору. Повторюсь, если бы здесь показали красную карточку, то никто бы не удивился, но все‑таки по критерию за желтую больше», – сказал Лапочкин.