Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Химками»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий после матча с «Химками». Встреча в Санкт-Петербурге закончилась со счетом 1:0. Единственный гол забил Лусиано Гонду.

«Химки» – команда, где есть хорошие игроки, которые умеют контролировать мяч. Что касается игры, то счет 1:0 не подразумевает легкой игры, поэтому нужно было забивать. Любая ошибка могла бы привести к результату, который нас бы не устроил. Сегодня реализация оказалась не та, которая нам хотелось, но такие матчи бывают. Хорошо, что забили один и одержали победу, позволяющую оставаться нам в борьбе за чемпионство.

У лидеров последние матчи складываются непросто. Всем хочется побеждать крупно и с меньшей нервозностью в матчах, но это футбол, это нормально», – сказал Семак.