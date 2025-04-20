Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Химками»

Сегодня, 18:49
10

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий после матча с «Химками». Встреча в Санкт-Петербурге закончилась со счетом 1:0. Единственный гол забил Лусиано Гонду.

«Химки» – команда, где есть хорошие игроки, которые умеют контролировать мяч. Что касается игры, то счет 1:0 не подразумевает легкой игры, поэтому нужно было забивать. Любая ошибка могла бы привести к результату, который нас бы не устроил. Сегодня реализация оказалась не та, которая нам хотелось, но такие матчи бывают. Хорошо, что забили один и одержали победу, позволяющую оставаться нам в борьбе за чемпионство.

У лидеров последние матчи складываются непросто. Всем хочется побеждать крупно и с меньшей нервозностью в матчах, но это футбол, это нормально», – сказал Семак.

  • «Зенит» набрал 53 очка и вернулся на второе место в турнирной таблице, обогнав «Спартак».
  • Отставание от лидирующего «Краснодара» – два очка.

Еще по теме:
Адиев назвал позитивные моменты в игре «Химок»
«Никто не удивился бы красной»: Лапочкин – об эпизоде в концовке матча «Зенит» – «Химки» 8
Медведев: «Теперь у «Зенита» есть тот, кто сможет нас защитить» 29
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Химки Зенит Семак Сергей
Рекомендуем
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Slavan52
1745165336
позорная игра
Ответить
Сергей-Куприянов-vkontakt
1745165411
20 ударов по воротам и только 3 в створ... Беда всех команд, кривоногие профнепригодные, но при этом их зарплаты только растут...
Ответить
Вжыхъ
1745165700
На что в этот раз жаловаться будут?;)
Ответить
andr45
1745166696
СЕМАК «Любая ошибка могла бы привести к результату, который нас бы не устроил»  Но Шадыханов, Болотенков, Мурашов НЕ ошиблись))))) PS ЛАПОЧКИН «Барриос влетает высоким контактом шипами.  Если бы арбитр показал красную, то никто бы не удивился. Шадыханов не зафиксировал даже фола» 
Ответить
Спартачище
1745166832
И вот ради таких побед нужно стадо угольков за дикие деньги и 15 помощников симачки? Посмешище
Ответить
qawzsexdr
1745167075
А Семак не хотел дать установки игрокам на игру? Очередное "сами разберётесь".
Ответить
Desma
1745167101
Серёжа в очередной раз прокукарекал стандарт.....
Ответить
neveldomha
1745167157
Первый тайм куда не шло, а второй отстой.
Ответить
СильныйМозг
1745168569
Могли больше забить. Реализация подвела.
Ответить
Главные новости
Личка высказался о крестном ходе вокруг стадиона «Динамо»
19:53
Видео«Никто не удивился бы красной»: Лапочкин – об эпизоде в концовке матча «Зенит» – «Химки»
19:43
8
Мирзов отреагировал на слова Садыгова – инвестор «Химок» назвал бойкот игроков беспределом
19:30
1
Потерявший сознание вратарь «Ростова» дал первый комментарий
19:25
2
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Химками»
18:49
10
ФотоМедведев: «Теперь у «Зенита» есть тот, кто сможет нас защитить»
18:46
29
РПЛ. «Зенит» победил «Химки» (1:0) и вернулся на 2-е место
18:24
104
«Не все помнит»: стало известно состояние потерявшего сознание вратаря «Ростова»
18:10
4
Видео«Ростов» показал видео с потерявшим сознание Ятимовым
17:36
1
Видео«Крылья Советов» подарили Радимову ведро раков
17:30
11
Все новости
Все новости
Адиев назвал позитивные моменты в игре «Химок»
20:15
Экс-тренер «Факела» – о клубе: «Может, лучше вылететь, чем вот так»
19:15
2
ФотоМедведев: «Теперь у «Зенита» есть тот, кто сможет нас защитить»
18:46
29
Обзор матча «Зенит» – «Химки» голы и лучшие моменты (Видео)
18:25
РПЛ. «Зенит» победил «Химки» (1:0) и вернулся на 2-е место
18:24
100
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Крылья Советов»: 20 апреля
18:21
«Не все помнит»: стало известно состояние потерявшего сознание вратаря «Ростова»
18:10
4
Шалимов прокомментировал поражение «Факела» от «Ростова» – команда не забивает 9 матчей подряд
17:40
1
Видео«Ростов» показал видео с потерявшим сознание Ятимовым
17:36
1
Видео«Крылья Советов» подарили Радимову ведро раков
17:30
11
«Динамо» повторило клубный рекорд 1994 года
17:21
Личка прокомментировал победу «Динамо» над «Рубином»
16:57
1
Мостовой уверен, что сделал бы «Зенит» чемпионом: «Даже Виллаш какой-то Боаш становился первым»
16:42
14
Смородская назвала единственного тренера, который поможет «Спартаку»: «Только на него есть надежда»
16:36
17
Артига высказался о ситуации с долгами в «Химкам»: «Я не могу говорить об этом»
16:27
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)
16:02
РПЛ. «Динамо» победило «Рубин» (3:1), «Ростов» обыграл «Факел» (2:0)
16:00
13
ВидеоОбзор матча «Факел» – «Ростов» голы и лучшие моменты (Видео)
15:58
ВидеоВратарь «Ростова» потерял сознание в матче с «Факелом»
15:43
4
Вокруг стадиона «Динамо» проведут крестный ход, чтобы снять с клуба проклятие
15:39
7
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Химки»: 20 апреля
15:30
7
Врач «Динамо» сказал, когда Тюкавин вернется на поле
15:25
2
Стало известно, как Дзюба отпраздновал рекорд в сборной и РПЛ
14:50
2
Билялетдинов высказался о чемпионской гонке в РПЛ
14:20
1
Мостовой – о проблемах «Химок»: «Скорее всего, там люди нефутбольные или денег нет»
14:03
Кечинов назвал проблему «Спартака» – из-за этого команда не лидирует в РПЛ
13:44
7
Агент рассказал о травме хавбека «Локо» Годяева, полученную после удара Каккоева из «Пари НН»
13:33
Агент Батракова рассказал об интересе топ-клубов Европы к игроку
13:22
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 