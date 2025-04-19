Тренер «Акрона» прокомментировал упущенные 2:0 против «Спартака»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев прокомментировал исход матча 25-го тура РПЛ против «Спартака» (2:3).

Тольяттинцы вели 2:0.

«Спартак» дважды бил пенальти.

«Акрон» проиграл «Спартаку» все 3 матча сезона.

«Обидные голы пропустили. Один мяч от рикошета нашего игрока попал в ворота. Последнего мяча не должно быть в принципе, так как после нашего аута мы привезли пенальти в свои ворота. Это уровень усталости игроков. Выдерживать такой уровень мощности со стороны соперника не так легко. Причем мы в каждой игре забиваем. Голы даются хоть и сложно, но мы их забиваем.

К сожалению, не получилось. Такое бывает. Футболисты молодцы, делали все, чтобы сегодня победить. Но не наш день», – сказал Тедеев.