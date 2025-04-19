Стали известны стартовые составы на матч 25 тура РПЛ в котором сыграют «Локомотив» и «Пари НН»: Игра состоится 19 апреля, начало встречи запланировано на 17:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Локомотив»: Митрюшкин, Самошников, Погостнов, Ньямси, Сильянов, Годяев, Тимофеев, Батраков, Пиняев, Раков, Воробьев.

Главный тренер: Михаил Галактионов

«Пари НН»: Лукьянов, Александров, Каккоев, Гоцук, Шоштарич, Агапов, Карапузов, Трошечкин, Ермаков, Боселли, Грулев.

Главный тренер: Виктор Гончаренко

С бонусом от Winline любой матч станет еще интересней! 3 000₽ новым игрокам!