Агент рассказал о травме хавбека «Локо» Годяева, полученную после удара Каккоева из «Пари НН»

Агент полузащитника «Локомотива» Данилы Годяева Александр Клюев рассказал, что футболист получил ушиб в матче 25‑го тура РПЛ с «Пари НН» (3:0).
– Данила сейчас чувствует себя, слава богу, хорошо. Все плохие, негативные прогнозы не оправдались. У Данилы ушиб. Будем надеяться, что будет готовиться к следующему туру.
– Тренировки продолжит как обычно?
– Будем надеяться, что да. Всe обошлось.
- На 31‑й минуте игрок нижегородцев Никита Каккоев получил прямую красную карточку за фол на Годяеве.
- 21-летний полузащитник «Локомотива» не смог продолжить встречу и был заменен.
Источник: «Матч ТВ»