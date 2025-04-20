Агент рассказал о травме хавбека «Локо» Годяева, полученную после удара Каккоева из «Пари НН»

Агент полузащитника «Локомотива» Данилы Годяева Александр Клюев рассказал, что футболист получил ушиб в матче 25‑го тура РПЛ с «Пари НН» (3:0).

– Данила сейчас чувствует себя, слава богу, хорошо. Все плохие, негативные прогнозы не оправдались. У Данилы ушиб. Будем надеяться, что будет готовиться к следующему туру.

– Тренировки продолжит как обычно?

– Будем надеяться, что да. Всe обошлось.