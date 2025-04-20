Агент Батракова рассказал о травме игрока

Агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова Владимир Кузьмичев рассказал, что футболист получила повреждение в домашнем матче 25-го тура РПЛ с «Пари НН» (3:0).
«Подвернул голеностоп, он очень сильно опух. Но вроде ничего криминального нет. Сегодня у них выходной, с завтрашнего дня приступит к работе с реабилитологом. В принципе, в перспективе вполне возможно, что он будет готов к следующей игре», – сказал Кузьмичев.
- В этой игре 19‑летний Батраков вышел на поле с капитанской повязкой и стал самым молодым капитаном «Локомотива» в чемпионате России.
- Он был заменен на 79‑й минуте.
- Следующий матч «Локомотив» проведет 26 апреля в гостях с «Ростовом».
Источник: «Матч ТВ»