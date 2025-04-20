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Агент Батракова рассказал о травме игрока

Сегодня, 12:29

Агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова Владимир Кузьмичев рассказал, что футболист получила повреждение в домашнем матче 25-го тура РПЛ с «Пари НН» (3:0).

«Подвернул голеностоп, он очень сильно опух. Но вроде ничего криминального нет. Сегодня у них выходной, с завтрашнего дня приступит к работе с реабилитологом. В принципе, в перспективе вполне возможно, что он будет готов к следующей игре», – сказал Кузьмичев.

  • В этой игре 19‑летний Батраков вышел на поле с капитанской повязкой и стал самым молодым капитаном «Локомотива» в чемпионате России.
  • Он был заменен на 79‑й минуте.
  • Следующий матч «Локомотив» проведет 26 апреля в гостях с «Ростовом».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Пари НН Локомотив Батраков Алексей
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