Агент Батракова рассказал о травме игрока

Агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова Владимир Кузьмичев рассказал, что футболист получила повреждение в домашнем матче 25-го тура РПЛ с «Пари НН» (3:0).

«Подвернул голеностоп, он очень сильно опух. Но вроде ничего криминального нет. Сегодня у них выходной, с завтрашнего дня приступит к работе с реабилитологом. В принципе, в перспективе вполне возможно, что он будет готов к следующей игре», – сказал Кузьмичев.