Стали известны стартовые составы на матч 25 тура РПЛ в котором сыграют «Акрон» и «Спартак»: Игра состоится 19 апреля, начало встречи запланировано на 14:30 по мск.
Стартовые составы на матч:
«Акрон»: Васютин, Неделчару, Бокоев, Савичев, Фернандес, Джурасович, Кузьмин, Лончар, Бакаев, Дзюба, Пестряков.
Главный тренер: Заур Тедеев
«Спартак»: Помазун, Зобнин, Литвинов, Бабич, Рябчук, Умяров, Мартинс, Барко, Бонгонда, Маркиньос, Гарсия.
Главный тренер: Деян Станкович
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Источник: «Бомбардир»