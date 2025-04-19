Стали известны стартовые составы на матч 25 тура РПЛ в котором сыграют «Акрон» и «Спартак»: Игра состоится 19 апреля, начало встречи запланировано на 14:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Акрон»: Васютин, Неделчару, Бокоев, Савичев, Фернандес, Джурасович, Кузьмин, Лончар, Бакаев, Дзюба, Пестряков.

Главный тренер: Заур Тедеев

«Спартак»: Помазун, Зобнин, Литвинов, Бабич, Рябчук, Умяров, Мартинс, Барко, Бонгонда, Маркиньос, Гарсия.

Главный тренер: Деян Станкович

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