Заявление «Сантоса» о травме Неймара

Стал известен диагноз травмированного форварда «Сантоса» Неймара.

33-летний футболист получил новое повреждение 17 апреля.

Его заменили на 34-й минуте матча с «Атлетико Минейро» (2:0).

Неймар плакал, покидая поле.

«Игрок прошел обследование, в результате которого у него была обнаружена новая травма, на этот раз в полуперепончатой мышце. Неймар уже начал лечение.

Если говорить о предыдущем повреждении, то рецидива не произошло. Параллельно спортсмен будет работать над укреплением мышц, чтобы избежать новых травм.

При необходимости будут предприняты новые подходы к реабилитации для достижения оптимальных сроков для возвращения на поле», – говорится в заявлении клуба.