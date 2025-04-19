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Заявление «Сантоса» о травме Неймара

Сегодня, 11:33

Стал известен диагноз травмированного форварда «Сантоса» Неймара.

«Игрок прошел обследование, в результате которого у него была обнаружена новая травма, на этот раз в полуперепончатой мышце. Неймар уже начал лечение.

Если говорить о предыдущем повреждении, то рецидива не произошло. Параллельно спортсмен будет работать над укреплением мышц, чтобы избежать новых травм.

При необходимости будут предприняты новые подходы к реабилитации для достижения оптимальных сроков для возвращения на поле», – говорится в заявлении клуба.

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Источник: твиттер «Сантоса»
Бразилия. Серия А Сантос Неймар
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