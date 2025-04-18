Юран – о действиях игрока «Спартака»: «Здесь что вообще такое? Ты на пляж в отпуске вышел?»

Бывший главный тренер «Пари НН», «Химок» и «Шинника» Сергей Юран высказался о ситуации с вингером «Спартака» Хесусом Мединой. Парагваец не реализовал пенальти в матче 24-го тура РПЛ с «Динамо Мх» (1:2).

– Вся эта история с Хесусом Мединой, который сначала бил пенальти без спроса, потом не попал в заявку на Кубок, пахнет жареным?

– Не то, что жареным, все по справедливости. Такой момент был как-то в Италии. Игрок средней команды, по-моему «Кремонезе», забивает пенальти, а его тут же меняют. С чего? Потом выяснилось, не должен был бить. Тренер объяснил – у нас должна быть игровая дисциплина, футболисты обязаны выполнять требования.

А здесь что вообще такое? Ты на пляж в отпуске вышел? Тем более, на поле штатный пенальтист. Поэтому со Станковичем полностью солидарен. Этот момент нельзя было оставлять без внимания.