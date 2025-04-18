Реакция Дьякова на то, что фанаты «Динамо» почтили память Паши Техника

Экс-динамовец Виталий Дьяков оценил акцию болельщиков московской команды, посвященную Павлу Ивлеву, более известному как Паша Техник.
- Рэпер умер 5 апреля в 40-летнем возрасте.
- Он был динамовским болельщиком.
- Фанаты почтили память Павла, вывесив баннер с его цитатой: «Моя жизнь – это трэш, но мне нравится».
«Я не фанат вышеуказанного человека. Честно, я не знал о его существовании. Только когда он умер, произошeл резонанс.
Так понимаю, он был болельщиком «Динамо». Почтили его память – это выбор болельщиков «Динамо» и клуба.
Но мы слишком много уделяем внимания человеку, который пропагандировал далеко не лучший образ жизни. Жалко молодое поколение», – заявил Дьяков.
Источник: Legalbet