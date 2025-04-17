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  • Прогноз Луиса Энрике на выступление клубов РПЛ в Лиге чемпионов

Прогноз Луиса Энрике на выступление клубов РПЛ в Лиге чемпионов

Сегодня, 17:48
4

Зенитовец Луис Энрике дал прогноз, как российские клубы будут выступать в Лиге чемпионов после возвращения.

«Команды России преуспеют в Лиге чемпионов.

У нас очень сильный состав, мы много соревнуемся здесь, в российской лиге, поэтому я уверен, что в любом европейском соревновании, в котором мы будем играть, мы тоже будем бороться, чтобы побеждать», – сказал Энрике.

  • Россия отстранена от еврокубков с 2022 года.
  • В РФС не исключают, что возвращение состоится в 2025 году.
  • Энрике в «Зените» с января.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Зенит Энрике Луис
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Комментарии (4)
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1744901712
Энрике уничтожил Чиквиню.
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Дубина
1744903857
Если че цыган блохастый аля-бзянит всегда последний!! Или дали уже газа понюхать???
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Skull_Boy
1744904041
Особенно это показывали школьники из Бельгии, как ФК Вонючка преуспевает в ЛЧ
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СильныйМозг
1744904569
Как только мы вернёмся в ЛЧ, уверен Зенит купит 4-5 топчиков. Вот с физруком у нас беда!
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