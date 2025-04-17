Прогноз Луиса Энрике на выступление клубов РПЛ в Лиге чемпионов

Зенитовец Луис Энрике дал прогноз, как российские клубы будут выступать в Лиге чемпионов после возвращения.
«Команды России преуспеют в Лиге чемпионов.
У нас очень сильный состав, мы много соревнуемся здесь, в российской лиге, поэтому я уверен, что в любом европейском соревновании, в котором мы будем играть, мы тоже будем бороться, чтобы побеждать», – сказал Энрике.
- Россия отстранена от еврокубков с 2022 года.
- В РФС не исключают, что возвращение состоится в 2025 году.
- Энрике в «Зените» с января.
Источник: «Р-Спорт»