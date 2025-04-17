Прогноз Луиса Энрике на выступление клубов РПЛ в Лиге чемпионов

Зенитовец Луис Энрике дал прогноз, как российские клубы будут выступать в Лиге чемпионов после возвращения.

«Команды России преуспеют в Лиге чемпионов.

У нас очень сильный состав, мы много соревнуемся здесь, в российской лиге, поэтому я уверен, что в любом европейском соревновании, в котором мы будем играть, мы тоже будем бороться, чтобы побеждать», – сказал Энрике.