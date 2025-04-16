Семак прокомментировал кубковую победу «Зенита» над «Ростовом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги выигранного матча FONBET Кубка России против «Ростова».

Команды встречались в 1/2 финала Пути РПЛ.

Петербуржцы после гостевой победы 1:0 дома выиграли со счетом 2:0.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

– Реализовали моменты. В первом тайме у нас было много хороших моментов в переходах, отбирали мяч. К сожалению, плохо реализовали моменты, подходы, которые у нас были.

Игра была с большим количеством длинных передач, было много борьбы. Думаю, что мы справились с этим достойно, смогли забить.

Хорошая, качественная победа. Добились хорошего результата. Теперь будем готовиться к «Химкам».

– Насколько вы довольны тем, что увидели от Соболева на протяжении большей части матча?

– Довольны. Может, чуть‑чуть больше брака было, чем нам хотелось бы. А в остальном хорошее движение, много командной игры.

Довольны тем, как он вышел в прошлой, позапрошлой и сегодняшней игре. Саша набирает.