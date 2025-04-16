Стали известны стартовые составы на матч 1/2 Пути РПЛ FONBET Кубка России в котором сыграют «Зенит» и «Ростов». Игра состоится 16 апреля, начало встречи запланировано на 18:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Зенит»: Адамов, Горшков, Алип, Дркушич, Нино, Мимович, Зделар, Ахметов, Педро, Соболев, Кассьерра.

Главный тренер: Сергей Семак

«Ростов»: Ятимов, Мелехин, Сутормин, Вахания, Осипенко, Кучаев, Шанталий, Комаров, Роналдо, Комличенко, Голенков.

Главный тренер: Хонатан Альба

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