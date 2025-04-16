Тренер «Ростова» объяснил поражение от «Зенита»

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба подвел итоги проигранного матча FONBET Кубка России против «Зенита».
- Команды встречались в 1/2 финала Пути РПЛ.
- Ростовчане потерпели поражения в обоих играх: сегодня – 0:2 на выезде.
- Видеообзор матча в Петербурге можно посмотреть здесь.
– Что изменилось после перерыва?
– Второй тайм изначально тоже был хорошим, но один раз потеряли концентрацию, затем пропустили второй гол.
Против такого соперника тяжело, когда теряешь концентрацию, но первый тайм был хорошим и начало второго тоже. Пробовали, но не получилось. Двигаемся дальше.
– А почему «Ростов» мог потерять концентрацию?
– Не знаю, почему. Надо тренироваться, анализировать что произошло и как можно быстрее это улучшать.
– В Кубке у вашей команды есть еще второй шанс, команда сыграет в Пути регионов.
– Это очередной шанс для нас. Конечно, будем им пользоваться. Вернемся с новыми силами.
Источник: «Матч ТВ»