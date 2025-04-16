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Тренер «Ростова» объяснил поражение от «Зенита»

Сегодня, 21:48

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба подвел итоги проигранного матча FONBET Кубка России против «Зенита».

  • Команды встречались в 1/2 финала Пути РПЛ.
  • Ростовчане потерпели поражения в обоих играх: сегодня – 0:2 на выезде.
  • Видеообзор матча в Петербурге можно посмотреть здесь.

– Что изменилось после перерыва?

– Второй тайм изначально тоже был хорошим, но один раз потеряли концентрацию, затем пропустили второй гол.

Против такого соперника тяжело, когда теряешь концентрацию, но первый тайм был хорошим и начало второго тоже. Пробовали, но не получилось. Двигаемся дальше.

– А почему «Ростов» мог потерять концентрацию?

– Не знаю, почему. Надо тренироваться, анализировать что произошло и как можно быстрее это улучшать.

– В Кубке у вашей команды есть еще второй шанс, команда сыграет в Пути регионов.

– Это очередной шанс для нас. Конечно, будем им пользоваться. Вернемся с новыми силами.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Ростов Зенит Альба Джонатан
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