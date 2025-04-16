Игрок «Спартака» – о безголевой серии Гарсии: «Посмеялись с ним после матча»

Нападающий «Спартака» Пабло Солари после матча 1-го этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России с «Уралом» (3:0) высказался о безголевой серии форварда команды Ливая Гарсии.

– Маркиньос забил первый гол. Чувствуется в команде, что для него важно было забить?

– Я рад за него. Он отличный футболист, я хорошо с ним общаюсь. Он много работал, он важен для нашей команды. Конечно, этот гол добавит ему уверенности. Он продолжит в том же духе.

– От Гарсии тоже ждут голов. Как он себя чувствует? Не переживает?

– Он тоже отличный игрок, который себя еще покажет. Пока у него не получается, но мы даже посмеялись с ним после игры, что пока не получилось забить. Естественно этот процесс требует большой работы, которая будет продолжаться. Гарсия себя еще покажет.

– Многие отметили поддержку ваших болельщиков. Как тебе?

– Конечно, поддержка болельщиков очень важна. Невероятно такое чувствовать. Нам это дает уверенность и мотивацию, волю к победе.