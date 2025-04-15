Стали известны стартовые составы на матч 1/2 Пути регионов Кубка России в котором сыграют «Спартак» и «Урал». Игра состоится 15 апреля, начало встречи запланировано на 20:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Спартак»: Максименко, Денисов, Литвинов, Бабич, Рябчук, Умяров, Мартинс, Барко, Маркиньос, Бонгонда, Угальде.

Главный тренер: Деян Станкович

«Урал»: Щербицкий, Малькевич, Мамин Ар; Бегич, Маргасов, Морозов, Аюпов, Чудин, Мосин, Егорычев, Воронов.

Главный тренер: Олег Шатов

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