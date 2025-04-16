Ловчев – о победе «Спартака» над «Уралом»: «Они себе наигрывали настроение, потому что обкакались с ног до головы в предыдущем матче»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев поделился впечатлениями от кубкового матча с «Уралом».
- Команды встречались в первом этапе 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.
- Москвичи разгромили соперника со счетом 3:0.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
«Надо всегда выкладываться. Они себе наигрывали настроение. Это атмосфера определенно.
Доказать себе: «Мы умеем играть в футбол. Потому что мы обкакались с ног до головы в предыдущей игре». Я так мягко сказал», – заявил Ловчев.
Источник: «Матч ТВ»