Хабиб назвал матч, который собирается посетить

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал о планах съездить на игру плей-офф Лиги чемпионов.
– Ты часто бываешь на футболе, в Европе, постоянно матчи. Планируешь посетить что-то?
– Да, буду на матче «Астон Вилла» – «Пари Сен-Жермен», отсюда полечу. И все, я думаю, на апрель этого будет достаточно.
- «Вилла» примет «ПСЖ» сегодня в 22:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- Это ответный матч 1/4 финала ЛЧ. В первой встрече парижане выиграли дома со счетом 3:1.
Источник: Sport24