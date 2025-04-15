Хабиб назвал матч, который собирается посетить

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал о планах съездить на игру плей-офф Лиги чемпионов.

– Ты часто бываешь на футболе, в Европе, постоянно матчи. Планируешь посетить что-то?

– Да, буду на матче «Астон Вилла» – «Пари Сен-Жермен», отсюда полечу. И все, я думаю, на апрель этого будет достаточно.