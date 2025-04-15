Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Хабиб назвал матч, который собирается посетить

Сегодня, 15:12
1

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал о планах съездить на игру плей-офф Лиги чемпионов.

– Ты часто бываешь на футболе, в Европе, постоянно матчи. Планируешь посетить что-то?

– Да, буду на матче «Астон Вилла» – «Пари Сен-Жермен», отсюда полечу. И все, я думаю, на апрель этого будет достаточно.

  • «Вилла» примет «ПСЖ» сегодня в 22:00 мск.
  • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
  • Это ответный матч 1/4 финала ЛЧ. В первой встрече парижане выиграли дома со счетом 3:1.

Еще по теме:
Где смотреть матч «Астон Вилла» – «ПСЖ»: во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов 15 апреля 2025
Источник: Sport24
Лига чемпионов ПСЖ Астон Вилла
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Цугундeр
1744719747
"И все, я думаю, на апрель этого будет достаточно." Съезданул бы в Ни.герию, там дети уже раздувшимся трубкозубом по воротам бьют.. Когда же приедет наш добрый дядя Хабиб?) Поседели уже все до белых папах..(
Ответить
Главные новости
Газизов встал на защиту Пальцева, которого оскорбил Бубнов
15:36
Вингер «Крыльев Советов»: «Я полностью готов к «Спартаку»
15:20
3
Хабиб назвал матч, который собирается посетить
15:12
1
«Зенит» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Краснодаром»
14:59
2
Ерохин сделал заявление о своем будущем в «Зените»
14:26
ФотоРоналду отреагировал на победу Волкановски на UFC 314
14:21
Писарев: «Спартак» в чемпионской гонке вопреки своей игре»
13:54
3
Стало известно, почему Дзюба неожиданно побил рекорд Лоськова по результативности
13:33
3
Россия может сыграть со сборной со 123-го места в рейтинге ФИФА
13:29
12
Смородская назвала ответственного за провалы «Спартака» в важных матчах
13:20
8
Все новости
Все новости
Где смотреть матч «Интер» – «Бавария»: во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов 16 апреля 2025
11:29
Где смотреть матч «Реал» – «Арсенал»: во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов 16 апреля 2025
11:25
Где смотреть матч «Астон Вилла» – «ПСЖ»: во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов 15 апреля 2025
Вчера, 09:50
Где смотреть матч «Боруссия» Д – «Барселона»: во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов 15 апреля 2025
Вчера, 09:46
Стал известен 4-й участник общего этапа Лиги чемпионов-2025/26
Вчера, 08:27
Стал известен третий участник Лиги чемпионов-2025/26
12 апреля
Рафинья стал автором уникального достижения в ЛЧ – это не удавалось даже Месси и Роналду
11 апреля
Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
11 апреля
1
Главные фавориты Лиги чемпионов: обновленный рейтинг от Goal после первых матчей 1/4 финала
10 апреля
6
Символическая сборная недели в Лиге чемпионов
10 апреля
Суперкомпьютер обновил шансы четвертьфиналистов ЛЧ на победу в турнире
10 апреля
2
Фанаты «ПСЖ» – вратарю «Астон Виллы»: «Мартинес – шлюхин сын!»
10 апреля
5
Хвича стал претендентом на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
10 апреля
2
Сафонов прокомментировал победу «ПСЖ» над «Астон Виллой»
10 апреля
Левандовски отреагировал на 99 голов за «Барселону»
10 апреля
Эмери ожидал поражения от «ПСЖ»
10 апреля
Ковач объяснил разгром «Боруссии» от «Барселоны»
10 апреля
Луис Энрике высказался о победе «ПСЖ» над «Астон Виллой»
10 апреля
Рафинья стал рекордсменом Лиги чемпионов
10 апреля
Флик прокомментировал разгромную победу «Барселоны» над «Боруссией»
10 апреля
1
Кубарси из «Барселоны» побил рекорд Компани в ЛЧ
10 апреля
1
Левандовски превзошел достижение Роналду в Лиге чемпионов
10 апреля
2
Только один игрок забивал в 1/4 финала Лиги чемпионов в более молодом возрасте, чем Ямаль
10 апреля
1
Рафинья повторил рекорд Месси в ЛЧ
10 апреля
Результаты первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов
10 апреля
1
Лига чемпионов. «ПСЖ» без Сафонова добыл волевую победу над «Астон Виллой» (3:1) благодаря голу Хвичи
9 апреля
2
Лига чемпионов. «Барселона» разгромила «Боруссию» (4:0) в первом четвертьфинале
9 апреля
2
Левандовски установил рекорд ЛЧ
9 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 