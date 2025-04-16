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Эмери назвал фаворита Лиги чемпионов

Сегодня, 11:24

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (3:2) назвал французский клуб фаворитом турнира. Парижане вышли в полуфинал благодаря победе в первом матче со счетом 3:1.

«Теперь они фавориты. Они вышли в полуфинал, и они играют на таком уровне, они явные претенденты на титул. Конечно, есть «Барселона», «Интер», «Бавария»...

Это в самом деле невероятно играть на таком уровне – мне это нравится. У «ПСЖ» есть преимущество над нами, и они показали это в обоих матчах, хотя мы были близки к тому, чтобы пройти их. Но они играют фантастически.

Мы должны были забивать в последние 20 минут. Сегодня мы играли фантастически, игроки следовали плану, нам немного не хватило чего-то в конце, но мы можем быть довольны нашим матчем», – сказал Эмери.

  • Лучшим результатом «ПСЖ» в истории Лиги чемпионов был выход в финал в сезоне-2019/20.
  • В полуфинале парижане сыграют с победителем противостояния между «Реалом» и «Арсеналом». В первом матче в Лондоне «канониры» победили со счетом 3:0.

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Источник: Le Parisien
Лига чемпионов ПСЖ Астон Вилла Эмери Унаи
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