Эмери назвал фаворита Лиги чемпионов

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (3:2) назвал французский клуб фаворитом турнира. Парижане вышли в полуфинал благодаря победе в первом матче со счетом 3:1.

«Теперь они фавориты. Они вышли в полуфинал, и они играют на таком уровне, они явные претенденты на титул. Конечно, есть «Барселона», «Интер», «Бавария»...

Это в самом деле невероятно играть на таком уровне – мне это нравится. У «ПСЖ» есть преимущество над нами, и они показали это в обоих матчах, хотя мы были близки к тому, чтобы пройти их. Но они играют фантастически.

Мы должны были забивать в последние 20 минут. Сегодня мы играли фантастически, игроки следовали плану, нам немного не хватило чего-то в конце, но мы можем быть довольны нашим матчем», – сказал Эмери.