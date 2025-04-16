Хвича прокомментировал поражение «ПСЖ» от «Астон Виллы»

Вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия поделился впечатлениями после проигранного ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Астон Виллы».
- Неделю назад парижане дома победили со счетом 3:1.
- Во вторник «Вилла» выиграла 3:2, уступив по сумме двух встреч.
- В полуфинале ЛЧ «ПСЖ»встретится с «Реалом» или «Арсеналом».
«Было тяжело. Мы начали с 2:0, но потом все изменилось. Самое главное – мы вышли в полуфинал.
Нужно продолжать бороться и работать. Многое еще впереди, я думаю только о следующем матче», – сказал Хвича.
Источник: Le Parisien