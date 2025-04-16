Дембеле остался недоволен настроем «ПСЖ» в игре с «Астон Виллой»

Защитник «ПСЖ» Усман Дембеле высказался о поражении своей команды в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Астон Виллой» (2:3) в Бирмингеме.

«Мы должны быть требовательными к себе, особенно в таких матчах. Мы сами усложнили себе задачу. Во втором тайме посчитали, что слишком хороши, и расслабились. Когда вели 2:1 к перерыву, то подумали, что все кончено.

Но это Лига чемпионов. Здесь можно столкнуться с командой, которая при страстной поддержке болельщиков может перевернуть ход матча.

В полуфинале нам нужно быть более требовательными. Этот матч пригодится нам в дальнейшем. Мы прошли дальше и довольны этим. Теперь мы вернемся к работе. Постараемся сделать все возможное, чтобы выйти в финал», – сказал Дембеле.