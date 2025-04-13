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  • Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Краснодар»: 13 апреля

Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Краснодар»: 13 апреля

Сегодня, 16:00
5

Стали известны стартовые составы на матч 24 тура РПЛ в котором сыграют «Зенит» и «Краснодар». Игра состоится 13 апреля, начало встречи запланировано на 17:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Зенит»: Латышонок, Сантос, Эракович, Нино, Барриос, Вендел, Мантуан, Луис Энрике, Лусиано, Глушенков, Мостовой.

Главный тренер: Сергей Семак

«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Коста, Кайо, Гонсалес, Кривцов, Черников, Сперцян, Олусегун, Батчи, Кордоба.

Главный тренер: Мурад Мусаев

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит
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Комментарии (5)
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СильныйМозг
1744549630
Я не понял, у Семака что мозг проснулся, Кассеьеры в составе нет!?
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Икстоляникс-Нибиру-vkonta
1744550843
В старте всего два российских игрока, сформировавшихся в российском футболе, Газпром вкладывает огромные деньги в легов, поэтому штаб их всегда больше половины в старте в поле
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andrei-sarap-yandex
1744551012
гори гори ярко ярко ФАКЕЛ в первой лиге...ФАКЕЛ провокаторы .не умеют работать с фанатами... на подсосе у ЛУКОЙЛЛа.....
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АЛЕКС 58
1744552945
Сегодня телята магнитовские будут играть против голубых как Спартак в первом тайме против Махачкалы. Всё уже договорено.
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