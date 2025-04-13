Стали известны стартовые составы на матч 24 тура РПЛ в котором сыграют «Зенит» и «Краснодар». Игра состоится 13 апреля, начало встречи запланировано на 17:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Зенит»: Латышонок, Сантос, Эракович, Нино, Барриос, Вендел, Мантуан, Луис Энрике, Лусиано, Глушенков, Мостовой.

Главный тренер: Сергей Семак

«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Коста, Кайо, Гонсалес, Кривцов, Черников, Сперцян, Олусегун, Батчи, Кордоба.

Главный тренер: Мурад Мусаев

С бонусом от PARI любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай 5 фрибетов по 1000 ₽!