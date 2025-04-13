Стали известны стартовые составы на матч 24 тура РПЛ в котором сыграют «Зенит» и «Краснодар». Игра состоится 13 апреля, начало встречи запланировано на 17:00 по мск.
Стартовые составы на матч:
«Зенит»: Латышонок, Сантос, Эракович, Нино, Барриос, Вендел, Мантуан, Луис Энрике, Лусиано, Глушенков, Мостовой.
Главный тренер: Сергей Семак
«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Коста, Кайо, Гонсалес, Кривцов, Черников, Сперцян, Олусегун, Батчи, Кордоба.
Главный тренер: Мурад Мусаев
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Источник: «Бомбардир»