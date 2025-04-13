Газизов: «Динамо Мх» переехало «Спартак»

Генеральный директор «Динамо Мх» Шамиль Газизов поделился впечатлениями по итогам матча 24-го тура РПЛ против «Спартака» (2:1).
«Все логично. Первый тайм ты же видел, мне кажется, мы прямо их переехали. Прям переехали.
Желание было, мотивация играть против «Спартака» на его арене в силовой футбол. Прессинговали. Это было что-то такое», – сказал Газизов.
- «Спартак» отстает от 1-го места по потерянным очкам на 8 баллов.
- «Динамо Мх» занимает 9-ю строчку.
- «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова