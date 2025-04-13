Газизов: «Динамо Мх» переехало «Спартак»

Генеральный директор «Динамо Мх» Шамиль Газизов поделился впечатлениями по итогам матча 24-го тура РПЛ против «Спартака» (2:1).

«Все логично. Первый тайм ты же видел, мне кажется, мы прямо их переехали. Прям переехали.

Желание было, мотивация играть против «Спартака» на его арене в силовой футбол. Прессинговали. Это было что-то такое», – сказал Газизов.