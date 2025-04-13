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Газизов: «Динамо Мх» переехало «Спартак»

Сегодня, 12:16
9

Генеральный директор «Динамо Мх» Шамиль Газизов поделился впечатлениями по итогам матча 24-го тура РПЛ против «Спартака» (2:1).

«Все логично. Первый тайм ты же видел, мне кажется, мы прямо их переехали. Прям переехали.

Желание было, мотивация играть против «Спартака» на его арене в силовой футбол. Прессинговали. Это было что-то такое», – сказал Газизов.

  • «Спартак» отстает от 1-го места по потерянным очкам на 8 баллов.
  • «Динамо Мх» занимает 9-ю строчку.
  • «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.

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Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Спартак Газизов Шамиль
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Комментарии (9)
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...уефан
1744538174
...его уже мертвого вам под фуру на дорогу бросили...
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Интерес
1744538180
"Триумфатор" летит в небеса в эйфории недавней победы.
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АлексМак
1744538271
прекрасные слова
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fakeid
1744538425
позор!
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ivany4
1744539111
Заплати 80 лямов и радуйся ничего не значащей победе.))
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FWSPM
1744540408
Так переехали что еле ноги унесли. Драпали так что забыли того кто спас вас от разгрома. Пришлось бедолаге за автобусом бежать
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Spartak_forv@
1744542822
Кто-то не умеет достойно проигрывать,а в РПЛ подавляющее большинство не умеют достойно выигрывать.Кого вы там переехали?!Медину,который не забил пенальти или Зобнина, который с метра не попал в пустые?Или может Денисова, который в простейшей ситуации срезает мяч в свои ворота? Простая череда удачных стечений обстоятельства эта ваша победа,но ни о каком «переехали» и речи быть не может
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FWSPM
1744546910
23-10 по ударам 8-4 по ударам в створ ворот как то на переехали не очень похоже не? Больше похоже на отскок
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