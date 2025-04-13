Эксперт одним словом оценила результат 49-летнего Смертина в 252-километровом ультрамарафоне в Сахаре

Журналист Спортса Наталья Марьянчик, специалист в области циклических видов спорта, оценила выступление Алексея Смертина в Сахаре. Он пробежал 252-километровый ультрамарафон.

«Общее время шести этапов Смертина по пустыне – 33:47:10. Попал в топ-100 итоговой классификации, четвертый среди российских участников и третий в своей возрастной категории. Круто!

Условия в этом году были супер сложными (были песчаная буря, дождь, плюс стандартная для Сахары жара и валуны», – написала Марьянчик.