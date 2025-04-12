Серия A. «Интер» дома победил «Кальяри» (3:1)

«Интер» одержал победу над «Кальяри» со счетом 3:1 в матче 32-го тура чемпионата Италии.

В первом тайме голы у миланцев забили Марко Арнаутович на 13-й минуте и Лаутаро Мартинес на 26-й.

На 48-й минуте форвард «Кальяри» Роберто Пикколи отыграл один мяч. На 56-й Ян Орель Биссек восстановил статус-кво в пользу «Интера».

Миланский клуб лидирует в чемпионате Италии с 71 очком после 32 матчей. На счету «Интера» беспроигрышная серия из 12 игр подряд во всех турнирах.

У «Кальяри» на счету 30 очков. Команда занимает 15-е место.

Италия. Серия А. 32-й тур

Интер – Кальяри – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Арнаутович, 13; 2:0 – Мартинес, 26; 2:1 – Пикколи, 48; 3:1 – Биссек, 56.

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