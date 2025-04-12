Стали известны стартовые составы на матч 24 тура РПЛ в котором сыграют «Пари НН» и «Динамо»: Игра состоится 12 апреля, начало встречи запланировано на 14:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Пари НН»: Лукьянов, Александров, Эктов, Каккоев, Гоцук, Шоштарич, Агапов, Трошечкин, Ермаков, Боселли, Грулев.

Главный тренер: Виктор Гончаренко

«Динамо»: Лунев, Касерес, Бальбуэна, Кутицкий, Даса, Александров, Смелов, Бителло, Артур, Карраскаль, Маухуб.

Главный тренер: Марцел Личка

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