Быстров – о «Динамо»: «Личка обосрался, а там Карпин или не Карпин, пусть хоть на окуня меняют»

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров высказался о матче 24-го тура РПЛ «Пари НН» – «Динамо» (1:1).
«Нижний Новгород – мeртвый, но «Динамо» ещe мертвее выглядело. «Нижний» играл намного лучше, чем обычно, потому что «Динамо» позволяло.
Личка, как и Николич, решил поберечь лидеров, но он же отвечает за результат. Он не может ссылаться на то, что кто-то себя не проявил, он должен был это предвидеть.
Идя на такой риск, он должен был понимать, что заберeт эти три очка даже с этими футболистами, но он обосрался.
У «Динамо» тренер, скорее всего, поменяется, а там уже Карпин или не Карпин, хоть на окуня пусть меняют. На корюшку? На корюшку для них будет слишком хорошо», – сказал Быстров.
- У «Пари НН» гол забил Алексндр Трошечкин на 59-й минуте, а на 71-й у «Динамо» отличился Ярослав Гладышев.
- Марцел Личка возглавляет «Динамо» с лета 2023 года.
Источник: YouTube-канал «О, футбол!»