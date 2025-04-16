Быстров – о «Динамо»: «Личка обосрался, а там Карпин или не Карпин, пусть хоть на окуня меняют»

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров высказался о матче 24-го тура РПЛ «Пари НН» – «Динамо» (1:1).

«Нижний Новгород – мeртвый, но «Динамо» ещe мертвее выглядело. «Нижний» играл намного лучше, чем обычно, потому что «Динамо» позволяло.

Личка, как и Николич, решил поберечь лидеров, но он же отвечает за результат. Он не может ссылаться на то, что кто-то себя не проявил, он должен был это предвидеть.

Идя на такой риск, он должен был понимать, что заберeт эти три очка даже с этими футболистами, но он обосрался.

У «Динамо» тренер, скорее всего, поменяется, а там уже Карпин или не Карпин, хоть на окуня пусть меняют. На корюшку? На корюшку для них будет слишком хорошо», – сказал Быстров.