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  • Быстров – о «Динамо»: «Личка обосрался, а там Карпин или не Карпин, пусть хоть на окуня меняют»

Быстров – о «Динамо»: «Личка обосрался, а там Карпин или не Карпин, пусть хоть на окуня меняют»

Сегодня, 12:04
5

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров высказался о матче 24-го тура РПЛ «Пари НН» – «Динамо» (1:1).

«Нижний Новгород – мeртвый, но «Динамо» ещe мертвее выглядело. «Нижний» играл намного лучше, чем обычно, потому что «Динамо» позволяло.

Личка, как и Николич, решил поберечь лидеров, но он же отвечает за результат. Он не может ссылаться на то, что кто-то себя не проявил, он должен был это предвидеть.

Идя на такой риск, он должен был понимать, что заберeт эти три очка даже с этими футболистами, но он обосрался.

У «Динамо» тренер, скорее всего, поменяется, а там уже Карпин или не Карпин, хоть на окуня пусть меняют. На корюшку? На корюшку для них будет слишком хорошо», – сказал Быстров.

  • У «Пари НН» гол забил Алексндр Трошечкин на 59-й минуте, а на 71-й у «Динамо» отличился Ярослав Гладышев.
  • Марцел Личка возглавляет «Динамо» с лета 2023 года.

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Источник: YouTube-канал «О, футбол!»
Россия. Премьер-лига Динамо Пари НН Личка Марцел Быстров Владимир
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Комментарии (5)
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Интерес
1744794834
Теперь мы знаем набор любимых слов Быстрова.ТОлько не понял,почему фигурирует Николич,в рассуждениях о матче НН-"Динамо" и перспективах главных тренеров. Опять неудачное цитирование,"отрывки из обрывков"?
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Каратель помойников
1744795135
Уовка опять забыл таблеточки принять..эксперт из уовки как из говна пуля
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FWSPM
1744795517
какой то словесный понос... так кто в итоге обосрался?
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Snek
1744796325
Быстров вроде сам играл, должен что-то в футболе понимать, а он... Жидкий словесный понос выдал. Динамо играет сильно, их очень подводит реализация. Вспомним ЦСКА в прошлом году, когда Федотов тренировал, сколько было очков потеряно просто потому что какого-нибудь дурака в конце пропускали? А сколько было потеряно, потому что бьют-бьют-бьют и ничего не забивают. Тут вины тренера нет, когда играют на пределе, они не могут ещё сильнее включиться и попросту у них может не получаться игра на пределе. Вот у Динамо в этом году такая же проблема. Зато, когда всё получалось, как в прошлом году у Динамо, Личка был топ. Тоже самое в позапрошлом году у ЦСКА, Федотову все пели дифирамбы. Смотреть футбол надо, а не фигню нести.
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САДЫЧОК
1744797904
Личка очень слабый тренер! Зачем, Динамо тянет резину? Гоните прочь этого Личку и главное не берите физруков Черчесова, Карпина и всяких Семаков!
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