Медина повторил антирекорд Тихонова в «Спартаке»

Хесус Медина не реализовал пенальти на 87-й минуте игры 24-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо Мх».

В итоге московская команда дома уступила на «Лукойл Арене» со счетом 1:2.

Медина стал вторым игроком в спартаковской истории, вышедшим на замену и не забившим пенальти в матче чемпионата России.

Первым был Андрей Тихонов 24 мая 1997 года. 28 лет назад в игре с «Ростсельмашем» он заменил Александра Ширко на 61-й минуте, а на 76-й не реализовал 11-метровый при счете 0:0. Однако это не помешало столичной команде добиться итоговой победы 2:0.