Стали известны стартовые составы на матч 24 тура РПЛ в котором сыграют «Оренбург» и ЦСКА: Игра состоится 12 апреля, начало встречи запланировано на 12:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Оренбург»: Москвичев, Караташ, Прохин, Татаев, Сидоров, Михайлов, Башич, Рыбчинский, Марин, Мансилья, Савельев.

Главный тренер: Владимир Слишкович

ЦСКА: Тороп, Келлвен, Лукин, Роша, Круговой, Бистрович, Обляков, Кисляк, Пьянич, Глебов, Алеррандро.

Главный тренер: Марко Николич

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