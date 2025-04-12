Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Стали известны стартовые составы на матч «Оренбург» – ЦСКА: 12 апреля

Стали известны стартовые составы на матч «Оренбург» – ЦСКА: 12 апреля

Сегодня, 10:56
2

Стали известны стартовые составы на матч 24 тура РПЛ в котором сыграют «Оренбург» и ЦСКА: Игра состоится 12 апреля, начало встречи запланировано на 12:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Оренбург»: Москвичев, Караташ, Прохин, Татаев, Сидоров, Михайлов, Башич, Рыбчинский, Марин, Мансилья, Савельев.

Главный тренер: Владимир Слишкович

ЦСКА: Тороп, Келлвен, Лукин, Роша, Круговой, Бистрович, Обляков, Кисляк, Пьянич, Глебов, Алеррандро.

Главный тренер: Марко Николич

С бонусом от БЕТСИТИ любой матч станет еще интересней! 100 000₽ новым игрокам!

Еще по теме:
«Оренбург» – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2025
Где смотреть матч «Оренбург» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 12 апреля 2025
«Оренбург» – ЦСКА: прогноз на матч 24 тура РПЛ, 12 апреля
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Оренбург
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1744447192
Торопа,Лукина,Кисляка,Глебова разом подпустили...Вот так грамотно встраивают молодых в состав ЦСКА.И Алеррандро с Пьяничем,Круговой ,Бистрович.Получается,практически усиленный второй состав и шесть россиян..Тревожно,но посмотрим!А запас не огласили...
Ответить
АЛЕКС 58
1744448307
Пожелаю победы!
Ответить
Главные новости
Стало известно, сколько «Краснодар» заплатил за Фуртадо
11:49
Каррера одним словом охарактеризовал поражение «Спартака» от «Динамо Мх»
11:39
4
Медина повторил антирекорд Тихонова в «Спартаке»
11:28
2
Гвардиола одобрил трансфер в «Манчестер Сити» главного фаворита на «Золотой мяч»
11:17
Радимов – о бывшем одноклубнике по «Зениту»: «Это будет тренер топ-уровня»
10:59
3
Тикнизян летом выберет между тремя вариантами продолжения карьеры
10:32
3
Фото«Ливерпуль» повысил зарплату Салаху – теперь только один футболист АПЛ зарабатывает больше
10:20
Катастрофическая статистика самого дорогого новичка в истории «Спартака»
09:37
16
«Барселона» ответила на 400-миллионное предложение по Ямалю из Саудовской Аравии
09:23
4
Радимов предрек уход игрока «Спартака» после поражения от махачкалинского «Динамо»
09:00
11
Все новости
Все новости
Почетный президент РФС не поедет на конгресс ФИФА в Парагвай: известна причина
11:54
1
Стали известны стартовые составы на матч «Оренбург» – ЦСКА: 12 апреля
10:56
2
Тикнизян летом выберет между тремя вариантами продолжения карьеры
10:32
3
Бабич ответил, как травма Угальде повлияет на чемпионские перспективы «Спартака»
09:58
6
Где смотреть матч «Химки» – «Крылья Советов»: во сколько прямая трансляция: 13 апреля 2025
09:54
Где смотреть матч «Зенит» – «Краснодар»: во сколько прямая трансляция: 13 апреля 2025
09:51
Где смотреть матч «Акрон» – «Факел»: во сколько прямая трансляция: 13 апреля 2025
09:48
Катастрофическая статистика самого дорогого новичка в истории «Спартака»
09:37
16
Радимов предрек уход игрока «Спартака» после поражения от махачкалинского «Динамо»
09:00
11
Видео«Динамо Мх» показало, чем закончилась история с вратарем, забытым на стадионе «Спартака»
08:46
3
Пальцев высказался о стыке, приведшем к травме Угальде: «Сначала подумал, что перелом»
08:16
1
Радимов сказал, в чем ошибся Станкович в матче с «Динамо Мх»
01:30
6
В «Спартаке» приняли решение по Медине
01:20
14
Газизов прокомментировал победу «Динамо Мх» над «Спартаком»
01:10
2
Пономарев ответил, кто виноват в поражении «Спартака» от махачкалинского «Динамо»
01:00
11
ФотоХабиб отреагировал на победу «Динамо Мх» над «Спартаком»
00:48
1
Радимов – о зимних трансферах «Спартака»: «Больше 30 миллионов, которые помогли не стать чемпионом»
00:40
10
Лапочкин оценил пенальти в пользу «Спартака» в игре с «Динамо Мх»
00:24
5
Бабич – после поражения от «Динамо Мх»: «Есть за что стыдиться»
00:12
3
Тренер махачкалинского «Динамо» объяснил, за счет чего удалось обыграть «Спартак»
Вчера, 23:57
10
Медина – 3-й футболист в истории «Спартака», не забивший пенальти в проигранном домашнем матче чемпионата России
Вчера, 23:23
4
ВидеоАвтобус «Динамо Мх» уехал со стадиона «Спартака» без лучшего игрока матча
Вчера, 23:09
7
Реакция Мостового на поражение «Спартака» от махачкалинского «Динамо»
Вчера, 23:00
9
Станкович хотел заменить 10 игроков «Спартака» в матче с махачкалинским «Динамо»
Вчера, 22:51
7
Федотов разобрал эпизод с пенальти в матче «Спартак» – «Динамо Мх»
Вчера, 22:42
19
Реакция фанатов «Зенита» на поражение «Спартака» от «Динамо Мх»
Вчера, 22:41
38
ВидеоСтанкович – о промахе Медины: «Для меня это сюрприз – его не было в списке пенальтистов»
Вчера, 22:28
6
«Сколько можно срать?»: «Спартак» призвали избавиться от Денисова
Вчера, 22:24
18
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 