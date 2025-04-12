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  • Радимов сказал, в чем ошибся Станкович в матче с «Динамо Мх»

Радимов сказал, в чем ошибся Станкович в матче с «Динамо Мх»

Сегодня, 01:30
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Владислав Радимов оценил работу главного тренера «Спартака» Деяна Станковича в проигранной встрече с «Динамо Мх».

  • Москвичи дома уступили со счетом 1:2.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

Недооценили соперника точно, потому что в первые минуты «Спартак» вышел, мне кажется, на таком легком аллюре, думал, что не Денисов сейчас начнет забивать в свои ворота, а Махачкала по своим начнет лупить.

– В этом беда Станковича? Недонастроил тренер, так получается?

– В том числе и Станкович. Мне кажется, присутствует какая-то эйфория.

Станковичу столько хвалебных слов напели, что мне кажется, как-то это все на него подействовало, потому что то, как вышел «Спартак», просто так не выходят команды, которые хотят выиграть золотые медали.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Спартак Радимов Владислав Станкович Деян
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Комментарии (1)
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VVM1964
1744419497
Муд*цкое выражение ограниченной мысли очевидного события...(((
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