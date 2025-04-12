Радимов сказал, в чем ошибся Станкович в матче с «Динамо Мх»

Владислав Радимов оценил работу главного тренера «Спартака» Деяна Станковича в проигранной встрече с «Динамо Мх».
– Недооценили соперника точно, потому что в первые минуты «Спартак» вышел, мне кажется, на таком легком аллюре, думал, что не Денисов сейчас начнет забивать в свои ворота, а Махачкала по своим начнет лупить.
– В этом беда Станковича? Недонастроил тренер, так получается?
– В том числе и Станкович. Мне кажется, присутствует какая-то эйфория.
Станковичу столько хвалебных слов напели, что мне кажется, как-то это все на него подействовало, потому что то, как вышел «Спартак», просто так не выходят команды, которые хотят выиграть золотые медали.
Источник: «РБ Спорт»