Радимов сказал, в чем ошибся Станкович в матче с «Динамо Мх»

Владислав Радимов оценил работу главного тренера «Спартака» Деяна Станковича в проигранной встрече с «Динамо Мх».

Москвичи дома уступили со счетом 1:2.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

– Недооценили соперника точно, потому что в первые минуты «Спартак» вышел, мне кажется, на таком легком аллюре, думал, что не Денисов сейчас начнет забивать в свои ворота, а Махачкала по своим начнет лупить.

– В этом беда Станковича? Недонастроил тренер, так получается?

– В том числе и Станкович. Мне кажется, присутствует какая-то эйфория.

Станковичу столько хвалебных слов напели, что мне кажется, как-то это все на него подействовало, потому что то, как вышел «Спартак», просто так не выходят команды, которые хотят выиграть золотые медали.