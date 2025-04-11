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  • У махачкалинского «Динамо» есть вопросы к судейству в игре со «Спартаком»

У махачкалинского «Динамо» есть вопросы к судейству в игре со «Спартаком»

Сегодня, 22:22

Президент «Динамо Мх» Гаджи Гаджиев оценил легитимность назначенного пенальти в матче 24-го тура РПЛ со «Спартаком».

  • Москвичи дома уступили со счетом 1:2.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
  • Игру судил Виталий Мешков.
  • Он поставил пенальти после вмешательства ВАР за попадание мяча в руку – Хесус Медина пробил в перекладину.

«В нынешних трактовках пенальти кто-то разбирается лучше, кто-то – хуже, но двойные толкования сплошь и рядом. Я считаю, что это ненормальное правило.

Трактовки, которые придумали в ФИФА, помогают в отдельных случаях достигать необоснованного результата отдельным командам.

Пенальти – слишком серьeзное наказание за ситуацию, где игрок фактически убирает руку. Я не говорю, что это несправедливо, видимо, есть формулировки, что что-то расширяет площадь тела, пятое-десятое. Считаю, что это полная чепуха.

В ЭСК мы не будем обращаться из-за пенальти. Несерьeзно, если мы будем подавать на такие вещи апелляции», – сказал Гаджиев.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Спартак Гаджиев Гаджи Мешков Виталий
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