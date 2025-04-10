Кассьерра поделился ожиданиями от матча «Зенит» – «Краснодар»

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра высказался о предстоящей игре 24-го тура РПЛ против «Краснодара».

«Для нас, наверное, это самая важная игра. И главная задача – сфокусироваться, сконцентрироваться максимально, настроиться и держать в голове только один возможный исход – победу.

Мы, конечно, должны выиграть. Мы будем играть дома, где нас будут поддерживать. Стадион будет полным, поэтому победа будет зависеть только от нас.

Это очень важный матч для нас. Поэтому игра получится яркой, наполненной моментами. Здорово, что «Краснодар» – атакующая команда, это хорошо, потому что атакующие команды дают больше пространства, больше возможности воспользоваться этим пространством.

И, конечно, мы должны воспользоваться тем, что играем в родных стенах, при своих болельщиках. Я жду полных трибун и уверен, что с нашими усилиями, с поддержкой всего стадиона мы сможем добиться успеха.

Каждый сезон у нас есть желание победить, мы прекрасно осознаем, какая ответственность на нас лежит, понимаем прекрасно важность предстоящей игры. Но это давление, оно не мешает.

Повторюсь, мы прекрасно все сами осознаем и думаем лишь о качественной и хорошей подготовке к игре, чтобы выйти и показать свой лучший футбол и победить», – заявил Кассьерра.