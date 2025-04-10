Тренер «Ариса» возразил Кокорину, назвавшему РПЛ «говном»

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский прокомментировал резонансное высказывание Александра Кокорина.

Форвард заявил, что РПЛ была говном еще в 2019 году.

Кокорин поиграл в России за «Динамо», «Зенит», «Сочи» и «Спартак».

В 2021 году нападающий перешел в «Фиорентину».

«У всех больших клубов России с инфраструктурой и составами все в порядке. Понятно, что раньше в РПЛ было больше звeзд, а качество легионеров упало. Но несмотря на это уровень и статус российских команд довольно высоки.

У каждого чемпионата своя специфика, не бывает плохих и слабых лиг. Футбол вообще не стоит на месте и развивается», – сказал Шпилевский.