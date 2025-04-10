Луис Энрике высказался о победе над «Астон Виллой»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике после первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов с «Астон Виллой» (3:1) сказал, что гол, забитый в концовке игры, придаст уверенности его команде.
«Они забили гол, который было трудновато принять, но мы должны были просто выиграть матч, а гол на последней минуте – это здорово для нас и нашей уверенности. Надо думать об ответном матче – он, безусловно, будет тяжелым.
Важно верить в себя, и эти три гола получились замечательными. Мы очень довольны результатом. В гостях будет тяжело, но мы постараемся сыграть так же – такова наша ДНК.
Почему за «ПСЖ» интересно смотреть? Ну, у нас качественные игроки с большими амбициями. Мы стараемся побеждать и бороться в каждом матче. Наши болельщики великолепны в каждом матче. Сегодня у нас действительно хороший день», – сказал Энрике.
- Голы у парижан забили Десир Дуэ на 39-й минуте, Хвича Кварацхелия на 49-й и Нуну Мендеш на 90+2-й. У «Астон Виллы» отличился Морган Роджерс на 35-й минуте.
- Ответная игра состоится 15 апреля.