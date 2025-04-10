Луис Энрике высказался о победе над «Астон Виллой»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике после первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов с «Астон Виллой» (3:1) сказал, что гол, забитый в концовке игры, придаст уверенности его команде.

«Они забили гол, который было трудновато принять, но мы должны были просто выиграть матч, а гол на последней минуте – это здорово для нас и нашей уверенности. Надо думать об ответном матче – он, безусловно, будет тяжелым.

Важно верить в себя, и эти три гола получились замечательными. Мы очень довольны результатом. В гостях будет тяжело, но мы постараемся сыграть так же – такова наша ДНК.

Почему за «ПСЖ» интересно смотреть? Ну, у нас качественные игроки с большими амбициями. Мы стараемся побеждать и бороться в каждом матче. Наши болельщики великолепны в каждом матче. Сегодня у нас действительно хороший день», – сказал Энрике.