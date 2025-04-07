Отец Чалова допустил возвращение игрока в РПЛ

Отец нападающего ПАОКа Федора Чалова Николай Чалов, высказался о будущем форварда греческого клуба.
– В будущем возвращение Федора в ЦСКА возможно? И был ли разговор, что если и играть в России, то только за родной клуб?
– Не было. Есть же много дружественных клубов. Например, «Динамо», замечательная команда. Или тот же «Локомотив». Почему? Потому что у меня есть их форма, ха-ха. Абсолютно допускаю, что Федя может вернуться в Россию не в ЦСКА, а в другую хорошую команду.
- Чалов является воспитанником ЦСКА и выступал за команду до 2024 года. 1 августа прошлого года форварда приобрел ПАОК за 3 миллиона евро.
- Россиянин провел за греческий клуб 36 матчей, забил 5 голов, отдал 7 передач.
Источник: Sport24