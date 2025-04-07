РПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока марта

РПЛ объявила пятерку номинантов на звание лучшего игрока марта.
У них указана статистика за четыре тура – с 19-го по 22-й.
Претендентами стали:
- Иван Сергеев, «Крылья Советов» (4 матча, 2 гола, 2 голевые передачи);
- Артeм Дзюба, «Акрон» (4 матча, 2 гола);
- Ярослав Гладышев, «Динамо» (4 матча, 1 гол, 3 голевые передачи);
- Игорь Акинфеев, ЦСКА (4 матча, 3 сухих, 1 голевая передача);
- Станислав Агкацев, «Краснодар» (4 матча, 3 сухих).
Для определения лауреата проводятся три голосования: среди экспертов РПЛ (Андрей Аршавин, Эдуард Мор, Владислав Радимов, Олег Корнаухов и Александр Григорян), экспертов «Матч Премьер» (Константин Генич, Роман Трушечкин, Тимур Журавель, Дмитрий Шнякин и Дмитрий Дерунец) и болельщиков на официальной странице Мир РПЛ в социальной сети VK.
Источник: официальный сайт РПЛ