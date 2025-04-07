РПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока марта

РПЛ объявила пятерку номинантов на звание лучшего игрока марта.

У них указана статистика за четыре тура – с 19-го по 22-й.

Претендентами стали:

Для определения лауреата проводятся три голосования: среди экспертов РПЛ (Андрей Аршавин, Эдуард Мор, Владислав Радимов, Олег Корнаухов и Александр Григорян), экспертов «Матч Премьер» (Константин Генич, Роман Трушечкин, Тимур Журавель, Дмитрий Шнякин и Дмитрий Дерунец) и болельщиков на официальной странице Мир РПЛ в социальной сети VK.