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РПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока марта

Сегодня, 11:30
6

РПЛ объявила пятерку номинантов на звание лучшего игрока марта.

У них указана статистика за четыре тура – с 19-го по 22-й.

Претендентами стали:

Для определения лауреата проводятся три голосования: среди экспертов РПЛ (Андрей Аршавин, Эдуард Мор, Владислав Радимов, Олег Корнаухов и Александр Григорян), экспертов «Матч Премьер» (Константин Генич, Роман Трушечкин, Тимур Журавель, Дмитрий Шнякин и Дмитрий Дерунец) и болельщиков на официальной странице Мир РПЛ в социальной сети VK.

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Источник: официальный сайт РПЛ
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Комментарии (6)
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rash1959
1744015627
А то что Мартинс пару кожаных загнал синиту этих газовых экспердов очень коробит?
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R_a_i_n
1744017164
Мартинс лучший и без голосований.
Ответить
Каратель помойников
1744018588
А где великий форвард Алехандро Дельфиньо?
Ответить
oyabun
1744028094
То есть Мартинс со своими 4 голами никак не достоин?
Ответить
R_a_i_n
1744028590
Зюба номинант. Не смешно даже.
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