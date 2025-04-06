Станкович прокомментировал травму Маркиньоса

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович после матча с «Ростовом» (3:0) высказался о кадровых решениях.

– Почему не играл Дуарте? Маркиньос в перерыве покинул поле из-за травмы?

– Начнем с негативных моментов – с травм. Да, Маркиньос получил очень серьезный удар. Надеюсь, что все обойдется, и на следующей неделе он вернется в строй и продолжит подготовку к следующим матчам.

У Дуарте было повреждение ранее, проблемы с коленом. Пытались подвести его к игре с «Ростовом», но не получилось. Дали ему возможность отдохнуть. Сегодня все ребята на поле выложились на полную. Горжусь тем, как мы сыграли, как контролировали матч.

– Вы предпочли Абену Чернову, а Гарсию – Угальде. В чем причина? Силовая манера игры и габариты игроков «Ростова»?

– Можно смотреть на этот выбор с разных сторон. Порой я принимаю хорошие решения, порой – не очень. Но я вижу ребят каждый день, общаюсь с ними. Исходя из всего этого я и принимаю решения по составу. Превыше всего – «Спартак»! А потом уже все остальное.