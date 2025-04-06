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  • Станкович прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Ростовом»

Станкович прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Ростовом»

Сегодня, 19:09
19

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович подвел итог матча 23-го тура РПЛ против «Ростова» (3:0).

«Сегодня команда вышла на поле заряженной с первых минут. Мы провели великолепный, блестящий матч, с концентрацией и решительностью. Это не наши проблемы, что соперник остался в меньшинстве, мы делаем нашу работу. Маркиньос получил серьезный удар по ноге, нужно было принимать решение, так как для нас все футболисты важны, нам важно их здоровье. Для нас важны все футболисты.

Большое счастье иметь такого футболиста, как Наиль Умяров. Я называю его «компьютер». В моменте с его забитым мячом он просчитал эту ситуацию. Если бы мы проиграли, вы бы обязательно у меня спросили: «Почему вышел Абена?». Я с ним знаком очень давно, он провел невероятный матч. Хочу отдельно его поздравить. Да, он много не играл», – сказал Станкович.

  • «Спартак» поднялся на 2-е место.
  • Отставание от 1-й строчки – 5 очков.
  • Следующий соперник «Спартака» – «Динамо Мх» (11 апреля).

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Спартак Ростов Станкович Деян
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Комментарии (19)
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FCSpartakM
1743956287
Удаление помогло, в первом тайме был 1 момент 100%ый. С другой стороны Ростов вышел не в футбол играть, вяло, много лежали на газоне по поводу и без повода. Карма. Валеры нет, некому ставить главную задачу сезона- обыграть Спартак
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FWSPM
1743956481
Просто отодрали больше тут комментировать нечего
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TIMOTHY
1743957419
Лучший Москалев!!! Не ври станок
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ivany4
1743957550
Жаль что он не не сказал про нулевую ничью в Грозном. Играли практически также. Видимо тогда не до всех дошло, что требует тренер. Сегодня было хорошо видно, что прорепитировали игру с выманиванием соперника. Ну и взаимопонимание растет от игры к игре.
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...уефан
1743957718
...три очка взяты, пластик на скамейке целый, всё нормально, едем домой)...
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TIMOTHY
1743957812
Когда уже реформируют этих лукойловских заговорщиков
Ответить
crf575757
1743958604
Спартак только и может выигрывать благодаря помощи судей! Стыдобища!!
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Иван Петров 1986
1743960592
Все блохастые тут собрались. Вы радуйтесь,что вчера отскочили с локо.
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СильныйМозг
1743962037
Хочу отдельно поздравить судью, все сделал, как нам надо, сказать тренер спартака.
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Константин-Шапкин-google
1743964822
Отличная игра! Справедливое удаление за удар прямой ногой. К сожалению Ростов потихоньку двигается в направлении ахмата и рубина. Спартак с победой!
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